Soruşturma kapsamında, Güral'ın 22 Eylül 2025'te eşi hakkında 1 aylık uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Ancak koruma tedbiri, saldırganın eve girmesini ve cinayeti işlemesini engelleyemedi.

Sağlık ekipleri, Güral'ın ağır yaralandığını belirledi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelere rağmen, 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşi A.G. (48) ile tartışan Serpil Güral, saldırganın elindeki bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Komşuların çığlık sesleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Abdülkadir DURGUT / İZMİR (İGFA) - İzmir'in Menderes ilçesi Görece Mahallesi İbni Sina Sokak'ta, korkunç bir cinayet yaşandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi A.G. tarafından bıçaklanan 2 çocuk annesi Serpil Güral (45) hayatını kaybetti. Cinayet, Güral'ın evinde tartışma sırasında işlendi; katil koca yakalandı.

