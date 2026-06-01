Kestel Belediyesi, AFAD ve Çelebi Arama Kurtarma Ekibi arasında afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle personel, ekipman ve lojistik destek alanlarında koordinasyon güçlendirilirken, ilçenin afetlere müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

BURSA (İGFA) - Kestel Belediyesi, afetlere karşı hazırlık çalışmalarını güçlendirmek amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Çelebi Arama Kurtarma Ekibi ile iş birliği protokolü imzaladı.

Kestel Belediyesi AFAD Binası'nda düzenlenen programa AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, İnsan ve Medeniyet Hareketi Derneği Başkanı Ali Yılmaz, Çelebi Arama Kurtarma Ekibi temsilcileri ve ilgili kurum yetkilileri katıldı. İmzalanan protokol kapsamında afet ve acil durumlarda etkin müdahalenin sağlanması amacıyla personel, ekipman ve lojistik destek alanlarında ortak çalışmalar yürütülecek. Kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve afet yönetim kapasitesinin güçlendirilmesi de protokolün temel hedefleri arasında yer alıyor.

BAŞKAN EROL: 'DAHA GÜVENLİ VE DİRENÇLİ BİR KESTEL İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Programda konuşan Ferhat Erol, afetlere hazırlığın yalnızca kriz anlarında değil, öncesinde yapılan çalışmalarla mümkün olduğunu belirtti.

Çelebi Arama Kurtarma Ekibi'nin 6 Şubat depremlerinde önemli görevler üstlendiğini hatırlatan Erol, 'Doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor. Bu iş birliği sayesinde afetlere daha hızlı ve güçlü müdahale edeceğiz. Hedefimiz her alanda hazırlıklı, daha güvenli ve daha dirençli bir Kestel inşa etmektir' dedi.

AFAD'DAN KOORDİNASYON VURGUSU

AFAD Bursa İl Müdürü Mehmet Buldan da afet yönetiminde kurumlar arası iş birliğinin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Yerel yönetimler, kamu kurumları ve gönüllü ekiplerin birlikte hareket etmesinin müdahale kapasitesini artırdığını belirten Buldan, gönüllü arama kurtarma ekiplerinin büyük fedakârlıklarla çalıştığını ifade etti.

İnsan ve Medeniyet Hareketi Derneği Başkanı Ali Yılmaz ise afetlere hazırlığın toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti. Yılmaz, depreme hazırlık konusunda son yıllarda önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.

KESTEL'İN HABERLEŞME ALTYAPISINA TAM NOT

Protokol töreninin ardından Kestel Belediyesi tarafından afet ve acil durumlarda kesintisiz iletişim sağlanması amacıyla kurulan röle telsiz sistemi tanıtıldı. Belediye Başkanı Ferhat Erol, ilçede oluşturulan haberleşme altyapısı hakkında AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan'a bilgi verdi. Mahalle muhtarlıklarına dağıtılan telsizler ve verilen eğitimler hakkında bilgi alan Buldan, sistem üzerinden muhtarlarla doğrudan bağlantı kurarak uygulamayı yerinde test etti. Yapılan görüşmelerde iletişimin sorunsuz şekilde sağlandığını gözlemleyen Buldan, sistemin afet anlarında sahadan hızlı ve doğru bilgi alınmasına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Kestel Belediyesi'nin kendi imkânlarıyla hayata geçirdiği çalışmayı örnek bir uygulama olarak değerlendiren Buldan, 'Bu sistem afet ve acil durumlarda sahadan daha hızlı ve sağlıklı bilgi almamızı sağlayacak önemli bir altyapı. Bu çalışmadan dolayı Kestel Belediye Başkanımız Ferhat Erol'a teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

HABERLEŞME TATBİKATI İÇİN KESTEL ÖNERİSİ

İncelemeler sırasında Bursa genelinde planlanan haberleşme tatbikatlarına da değinen Buldan, Kestel'de kurulan altyapının örnek teşkil ettiğini belirterek, ilerleyen dönemde gerçekleştirilecek haberleşme tatbikatlarından birinin Kestel'de yapılmasının faydalı olacağını dile getirdi.