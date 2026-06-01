İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2026 yılı genel atamaları kapsamında toplam 29 bin 353 personelin yeni görev yerlerine atandığını açıkladı. Çiftçi, görev yeri değişen personele başarı dileklerini iletti.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirilen 2026 yılı genel atamalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çiftçi, milletinden aldığı güçle 187 yıldır Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan Jandarma Teşkilatı'nın nöbet değişiminin hayırlı olmasını temenni etti.

Açıklamaya göre, 2026 yılı genel atamaları kapsamında bin 722 subay, 7 bin 933 astsubay, bin 663 uzman jandarma ve 18 bin 35 uzman erbaş olmak üzere toplam 29 bin 353 personelin yeni görev yerleri belirlendi.

Bakan Çiftçi, jandarma personelinin asayişin sağlanmasından trafik güvenliğine, uyuşturucu ve terörle mücadeleden göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye kadar birçok alanda önemli görevler üstlendiğini belirterek, görev yeri değişen tüm personele yeni görevlerinde başarılar diledi.

Türkiye'nin güvenliği ve kamu düzeninin sağlanmasında önemli rol üstlenen Jandarma Teşkilatı'nda gerçekleştirilen atamaların önümüzdeki dönemde hizmetlerin etkinliği ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.