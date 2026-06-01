Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gece Müzeciliği uygulamasının 2026 sezonunun başladığını duyurdu. 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında 20 müze ve ören yeri ziyaretçilerini gece saatlerinde de ağırlayacak.

ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin kültürel mirasını daha geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlayan Gece Müzeciliği uygulamasında yeni sezonun başladığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Ersoy, kültürel mirasın günün her saatinde erişilebilir hale getirilmesi amacıyla hayata geçirilen uygulamanın bu yıl da devam edeceğini belirtti.

Buna göre, 1 Haziran-1 Ekim 2026 tarihleri arasında Türkiye genelinde belirlenen 20 müze ve ören yeri gece saatlerinde de ziyaret edilebilecek. Uygulama sayesinde ziyaretçiler tarihi ve kültürel mekanları gecenin kendine özgü atmosferinde deneyimleme fırsatı bulacak.

Geçtiğimiz yıl Gece Müzeciliği kapsamında 1 milyonun üzerinde ziyaretçinin ağırlandığını hatırlatan Ersoy, uygulamanın hem kültürel farkındalığa hem de turizm hareketliliğine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Gece ziyaretlerine açık olacak kültür rotaları arasında Nemrut Dağı, Efes Antik Kenti, Side Antik Kenti, Zeugma Mozaik Müzesi, Galata Kulesi ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri gibi önemli destinasyonlar yer alıyor.

Bakan Ersoy, Türkiye'nin zengin tarihi ve kültürel mirasını farklı bir atmosferde keşfetmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçileri müzelere ve ören yerlerine davet ederek, Gece Müzeciliği uygulamasının ziyaretçilere unutulmaz deneyimler sunacağını vurguladı.