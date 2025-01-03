17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 1 haftada düzenlenen 'GÜRZ-35' operasyonlarında, 42 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - Terörü yurt genelinde topyekün bir mücadeleyle yok etmeye kararlı olan İçişleri Bakanlığı, DEAŞ'a yönelik son bir hafta içinde düzenlenen "Gürz-35' operasyonunda 17 ilde 42 şüpheliyi yakaladı.

İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir sürdürdüğü 'Gürz' operasyonunun detayını Bakan Ali Yerlikaya paylaştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Ankara, Balıkesir, Batman, Bursa, Bitlis, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; terör örgütüne üye olduğu, örgüte finans sağladığı ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildiğini kaydetti.

17 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 1 hafta içinde Jandarma tarafından düzenlenen “GÜRZ-35" operasyonlarında; 42 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı❗Terörü ülkemizden topyekün bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız. Teröre karşı birlik, beraberlik, kardeşlik ve… pic.twitter.com/ZoGDgzcP1n— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 3, 2025

Operasyonlar sonucunda; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, Gürz-35'i koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ile operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmayı tebrik etti.