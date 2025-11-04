İstanbul Kağıthane'de kırmızı ışıkta geçip motosikletiyle akrobatik hareketler yapan sürücü yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Trafik kurallarını hiçe sayanlara göz açtırmayacağız. Biz gereğini yaparız.' dedi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Kağıthane ilçesinde kırmızı ışıkta geçerek motosikletiyle akrobatik hareketler yapan sürücü, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan E.B.A. isimli sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, trafik kurallarına uymayan sürücülere karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini vurgulayarak, 'Hem kendi canını hem de vatandaşlarımızın canını hiçe sayarak kırmızı ışıkta durmayan, motosikletiyle akrobatik hareketler yapan sürücü elbette bizden kaçamadı. Gereği yapıldı.' dedi.

YENİ TRAFİK KANUNU İLE CEZALAR ARTIYOR

Yerlikaya, Yeni Trafik Kanunu Teklifinin yürürlüğe girmesiyle birlikte bu tür tehlikeli davranışlara karşı yaptırımların ağırlaştırılacağını belirtti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1985696719930036322

Yeni düzenlemeye göre akrobatik hareket yapan sürücülere 46 bin TL idari para cezası uygulanacağının altı çizilen paylaşımda, Bakan Yerlikaya, 'Sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak. 5 yıl içinde aynı suçu ikinci kez işleyenlerin ehliyetleri iptal edilecek ve araçları 60 gün trafikten men edilecek.' diyerek kırmızı ışık ihlallerine yönelik yeni yaptırımlar da şöyle sıraladı:

'3. kez ihlalde 30 gün, 4. kez ihlalde 60 gün, 5. kez ihlalde 90 gün ehliyet geri alınacak, 6. kez ihlalde ise sürücü belgesi tamamen iptal edilecek'