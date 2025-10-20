İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya, Karadağ ve Kazakistan'da yakalanan uyuşturucu, yağma ve kasten öldürme suçlarından aranan 3 şüphelinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, suçluların yakalanması için kararlılıkla çalıştıklarını belirtti.

ANKARA (İGFA) -İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kabine döneminde kırmızı bülten ve difüzyonla aranan 500 suçlunun ülkeye iadesinin sağlandığını duyurdu.

Son olarak, Almanya, Karadağ ve Kazakistan'da yakalanan 3 şüpheli, uyuşturucu ticareti, yağma ve kasten öldürme suçlarından Türkiye'ye getirildi.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Daire Başkanlıkları koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda Almanya'da R.R. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalandı. Karadağ'da T.B. birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli ele geçirilirken, Kazakistan'da Y.E.A. ise kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli iade edildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1980138043974529412

Operasyonda emeği geçenleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, 'Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suçluları yakalayıp getiriyoruz. Milletimizin huzuru için kararlılıkla çalışıyoruz' dedi.