İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ramazan ayının son iftarını ve bayramlaşma programını Erzurum'da gerçekleştirdi. Çiftçi, kente vali olarak hizmet ettiği yıllara da vurgu yaptı.

ERZURUM (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ramazan ayının son gününde Erzurum'da bir dizi programa katıldı.

Son iftarını dün akşam Erzurumlu vatandaşlarla birlikte yapan Çiftçi, Ramazan Bayramı'nın ilk bayramlaşmasını da kentte gerçekleştirdi.

Erzurum'un kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirten Bakan Çiftçi, 2023-2026 yılları arasında şehirde vali olarak görev yaptığını anımsatarak, 'Bu aziz şehirden dualarla uğurlandık. Bugün ise İçişleri Bakanı olarak aynı samimiyetle yeniden burada bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz' ifadelerini kullandı.

Programı kapsamında Erzurum Valiliği'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi'nde şehrin ihtiyaçlarını değerlendirdi. Ayrıca AK Parti ve MHP il başkanlıklarını da ziyaret ederek teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Günün devamında AK Parti Erzurum Teşkilatı tarafından düzenlenen Vefa İftar Programı'na katılan Çiftçi, vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşarak Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaptı. Program, Lala Mustafa Paşa Camii'nde kılınan yatsı namazıyla sona erdi. Bakan Çiftçi, Erzurum'un güçlü dayanışması ve köklü değerlerinin Türkiye'nin birlik ruhunun önemli bir yansıması olduğunu belirterek, yapılan ibadetlerin kabul olması temennisinde bulundu.