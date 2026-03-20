Kayseri Kocasinan Belediyesi, Kayserililerin Ramazan Bayramı'nı daha rahat, daha huzurlu ve daha temiz bir şekilde idrak edebilmesi için gerekli her türlü tedbiri aldı.

KAYSERİ (İGFA) - 24 saat prensibiyle dur durak bilmeden çalıştıklarını vurgulayan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Şu ana kadar belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz rutin faaliyetlere, Ramazan Bayramı dolayısıyla ek çalışmalar yaptık. Böylelikle vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz.' dedi.

Ramazan ayında gerçekleştirdiği iftar programları, İkram Lokması ve İkram Çeşmesi uygulaması ile çeşitli etkinlikleriyle dikkatleri üzerine toplayan Kocasinan Belediyesi, dolu dolu yaşanan Ramazan ayının ardından özlemle beklenen bayram için de tüm hazırlıklarını tamamladı. Başkan Çolakbayrakdar, mezarlıklar başta olmak üzere her bayram öncesi bölge sınırları içerisinde temizlik ve çevre düzenlemesi gibi konularda çalışmalar yaparak hemşehrilerine sorunsuz bir bayram yaşatmayı hedeflediklerini vurguladı.

Kayserililerin huzur içinde bir Ramazan Bayramı geçirmeleri adına en ufak ayrıntıyı dahi düşündüklerini kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, 'Vatandaşlarımızın bayram süresini daha huzurlu, daha temiz ve daha nezih bir şekilde geçirebilmeleri amacıyla birimlerimiz gereken tüm tedbirleri aldı.' diye konuştu.

Bütün mezarlıkların da Ramazan Bayramı'na hazırlandığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Ramazan Bayramı öncesinde ekiplerimiz, bölgemizde bulunan bütün ibadethanelerin temizliğine de özen gösteriyor. Bu çerçevede cami ve mescitler de düzenli olarak ekiplerimiz tarafından temizleniyor. Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz bir ortamda gerçekleştirmeleri için kuruyan otlar, dikenler, atılan çöp ve katı atıklar temizleniyor. Hemşehrilerimizin kabir ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için tüm tedbirleri alıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını, şehrimize, ülkemize, tüm İslam âlemine ve insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini dileyerek sözlerini tamamladı.