İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret etti. Görüşmede üniversitelerin güvenliği, gençlerin güvenli eğitim ortamlarında öğrenim görmesi ve iki kurum arasındaki iş birliği konuları ele alındı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret ederek yükseköğretim alanına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çiftçi, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, üniversitelerin huzur ve güvenliği ile gençlerin güvenli eğitim ortamlarında geleceğe hazırlanmasının öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını belirtti.

Ziyarette, İçişleri Bakanlığı ile YÖK'ün ortak çalışma alanları üzerine fikir alışverişinde bulunulduğunu ifade eden Çiftçi, yükseköğretim kurumlarında güvenli ve huzurlu eğitim ortamlarının güçlendirilmesine yönelik iş birliğinin önemine dikkat çekti. Bakan Çiftçi, 'Bilgiyle donanan, değerleriyle geleceğe yürüyen gençlerimiz; Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek en kıymetli gücümüzdür.' ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a ev sahipliği dolayısıyla teşekkür eden Çiftçi, kurumlar arasındaki iş birliğinin sürdürüleceğini belirtti.