Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, temmuz ayında Türkiye genelinde gerçekleştirilen 107 bin 113 gıda denetiminde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 250 milyon lira idari para cezası uygulandığını, 37 işletme hakkında ise suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, temmuz ayında ülke genelinde yürütülen gıda denetimlerinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yumaklı, vatandaşların güvenilir gıdaya erişiminin bakanlığın 'kırmızı çizgisi' olduğunu vurgulayarak, 1-31 Temmuz tarihleri arasında Türkiye genelinde 107 bin 113 gıda denetimi gerçekleştirildiğini bildirdi. Denetimler sonucunda mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 250 milyon lira idari para cezası uygulandığını belirten Yumaklı, 37 işletme hakkında da suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Bakan Yumaklı, gıda güvenliğinden taviz vermeyeceklerini belirterek, 'İşini doğru ve dürüst yapan işletmecilerimizin her zaman yanında duracak, halk sağlığıyla oynayanlara ise asla taviz vermeyeceğiz' ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, tüketicilerin güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetimlerini ülke genelinde aralıksız sürdüreceği belirtildi.