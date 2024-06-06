IC Holding’in enerji sektöründeki uzmanlığı ile faaliyet gösteren IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin, Osmaniye’de kurmayı planladığı Derin GES depolamalı üretim tesisinin ön lisans başvurusunun onaylanması ile tüm depolamalı tesis ön lisans süreçleri tamamlanmış oldu. Şirketten KAP’a yapılan açıklamada, “Toplam 485 MW kapasiteli 8 adet projemiz için çalışmalarımız devam ediyor” denildi.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de toplam kurulu gücü 388 MW olan 9 HES ile elektrik üretimi gerçekleştiren IC Enterra Yenilenebilir Enerji (ENTRA) yurtiçi ve yurtdışı büyüme planları kapsamında yeni bir adım daha attı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) kurul kararı ile IC Enterra’nın Osmaniye’de gerçekleştirmeyi planladığı 55 MW kapasiteli “Derin GES” depolamalı üretim tesisi ön lisans başvurusu kabul edildi.

IC Enterra Yenilenebilir Enerji tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Halka arz izahnamemizde sürdürülebilir büyüme ve şirket portföyünü çeşitlendirme hedefiyle 430 MW’ı RES ve 55 MW’ı GES olmak üzere toplam 485 MW depolamalı üretim tesisi yatırımı üzerinde çalıştığımızı vurgulamıştık. EPDK Kurul kararına istinaden Derin GES depolamalı üretim tesisi ön lisans başvurumuz da kabul edilmiş olup, söz konusu yatırımlarımız ile ilgili tüm ön lisans süreçleri tamamlanmış bulunmaktadır. Toplam 485 MW kapasiteli 8 adet projemiz için çalışmalarımız devam etmektedir” denildi.

485 MW’LİK DEPOLAMALI RES VE GES İLE YILLIK 1,5 MİLYAR KWH ELEKTRİK ÜRETİLECEK

Şirketten yapılan açıklamada, 485 MW’lik depolamalı RES ve GES projeleri ile yıllık 1,5 milyar kWh’lik elektrik üretilmesinin öngörüldüğü belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

“Kapasite hakları kazanılan söz konusu bu projeler için EPDK tarafından lisans düzenlenmesi akabinde veya mevzuatın izin verdiği daha erken bir tarihte, IC İçtaş Enerji Yatırım Holding A.Ş. tarafından bu lisansların IC Enterra’nın yüzde 100 sahipliğinde kurulacak özel amaçlı şirketlere devredilmesi karara bağlanmıştır. Yatırımcılarımız süreç hakkında, ilgili mevzuat çerçevesinde açıklanması gereken bir durum olduğunda Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla eş zamanlı olarak bilgilendirilecektir. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.”

İTALYA’DA YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI İÇİN ŞİRKET SATIN ALMIŞTI

IC Holding’in enerji sektöründeki 26 yıllık birikimi ve uzmanlığıyla faaliyet gösteren IC Enterra Yenilenebilir Enerji, tecrübesini ülke sınırları dışına taşıma hedefi doğrultusunda geçtiğimiz haftalarda İtalyan Eterna Green S.r.l.’in yüzde 100 hissesini devraldığını duyurmuştu. IC Enterra, Eterna Green S.r.l.’in devralınmasıyla birlikte, İtalya’da rüzgar ve güneş enerjisi başta olmak üzere, yenilenebilir enerji projeleri geliştirmek, belirli bir aşamaya gelmiş projeleri veya işletmede olan projeleri satın almak gibi çeşitli girişimler aracılığıyla güçlü bir portföy oluşturmak için önemli bir adım atmıştı.

Yurtdışı çalışmalarıyla birlikte, yurtiçinde de yatırımları devam eden 136 MWm kapasiteli Hatay Erzin-2 YEKA GES ile izin süreçleri süren 61 MWm Bağıştaş hibrit GES projelerine odaklanan şirket, depolamalı RES ve GES yatırımlarıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. IC Enterra Yenilenebilir Enerji, bu yatırımlar da dikkate alındığında, 2026 yılı sonunda işletme ve yatırım sürecindeki lisanslı proje portföyünde yaklaşık 1.200 MW’a ulaşmayı hedefliyor.