İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eyüpsultan Güzeltepe Çocuk Etkinlik Merkezi'nde yaşandığı iddia edilen olayla ilgili sürecin mevzuat çerçevesinde ve büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde hizmet veren 127 Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi'nin (ÇEM), bin 126 öğretmen ve 12 bin 696 çocuk kapasitesiyle çocukların güvenliği ve sağlıklı gelişimi esas alınarak faaliyet gösterdiğini bildirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, merkezlerin tüm fiziki ve idari koşullarının bu anlayışla oluşturulduğu, gerekli güvenlik ve denetim mekanizmalarının eksiksiz şekilde uygulandığı ve kreşlerin tamamının kamera sistemiyle kayıt altına alındığı vurgulandı.

Eyüpsultan Güzeltepe Çocuk Etkinlik Merkezi'nde yaşandığı öne sürülen olaya ilişkin sürecin ilk andan itibaren büyük bir hassasiyetle ele alındığı belirtilen açıklamada, çocuğun vücudundaki morluğun fark edilmesiyle birlikte durumun tutanak altına alındığı, ailenin derhal bilgilendirildiği ve emniyet birimleri ile adli makamlarla eşgüdüm içinde hareket edildiği ifade edildi. Merkeze ait tüm kamera kayıtlarının eksiksiz şekilde ilgili idari ve adli mercilere iletildiği kaydedildi.

Yapılan incelemelerde kamera görüntülerinde iddiaları destekleyen herhangi bir bulguya rastlanmadığını, buna karşın başlatılan idari inceleme ve teftiş sürecinin devam ettiğinin altı çizilen açıklamada, İnceleme sonucunda ortaya çıkacak bulguların kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, aileyle yürütülen görüşmelerde farklı tarihlerde iletilen beyanlar arasında çelişkiler tespit edildiği ve bu durumun yetkili mercilere bildirildiği ifade edildi. İBB'nin her koşulda çocuğun üstün yararını esas aldığı, bu doğrultuda aileyle iletişim kanallarının açık tutulduğu vurgulandı.

Bazı basın yayın organlarında Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri'ni hedef alan, asılsız ve dezenformasyon içeren yayınlara karşı hukuki süreç başlatıldığı bildirilen açıklamada, çocukların güvenliğini, ailelerin huzurunu ve kurumun kurumsal itibarını zedelemeye yönelik yayınlara karşı tüm yasal hakların kararlılıkla kullanılacağı kaydedildi.