İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2019'dan bu yana camiler, türbeler ve cemevleri için yürüttüğü kapsamlı çalışmalarla İstanbul'un manevi dokusuna hayat verdi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2019 yılından bu yana kent genelinde camiler, türbeler ve cemevlerine yönelik bakım, onarım ve inşa çalışmalarını artırarak sürdürüyor. Bu kapsamda, 14 yeni cami inşa edilirken, 3 cami yenilendi, 2 caminin yapımı ve 1 caminin rekonstrüksiyonu devam ediyor. Ayrıca, 72 cemevine destek, 640 tarihî mezar ve hazire ile 19 türbenin restorasyonu tamamlandı.

14 YENİ CAMİ İSTANBUL'A KAZANDIRILDI

İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla İstanbul'un farklı ilçelerinde 14 yeni cami inşa edilerek hizmete açıldı.

Bu camiler arasında; Kartal Soğanlık Merkez Camii (6.240 kişilik), Küçükçekmece Zeynebiye Camii (6.151 kişilik), Bayrampaşa Hacı Mustafa Kav Camii, Kağıthane Sultan Melik Camii, Bahçelievler Dört Halife Camii ve Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Han Camii öne çıkarken, inşa edilen veya tamamlanan cami projelerinin toplam yatırım bedeli 2,5 milyar TL'yi buldu.

Ayrıca, Haydarhane Camii tadilatı tamamlanırken, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii'nin rekonstrüksiyon süreci sürüyor.

İBB'nin camilere yönelik projeleri toplamda 23 ibadethaneyi kapsıyor.

'KARADENİZLİNİN DELİKANLI SÖZÜNÜ YERİNE GETİRDİNİZ'

2018'de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Kartal Soğanlık Merkez Camii, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla yeniden yapılarak 2021'de ibadete açıldı. Açılışta Cami Dernek Başkanı Ali Öcal, İmamoğlu'na teşekkür ederek, 'Bizi mutlu ettiniz bu camiyi söz verdiğiniz gibi yaparak. Bugün de Karadenizlinin delikanlı sözünü yerine getiriyorsunuz.' dedi.

TARİHİ CAMİLERDE DÜZENLİ BAKIM, TÜRBELERDE RESTORASYON

İBB Miras, İstanbul'un tarihi ve dini kimliğini koruma çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. 2019'da 39 olan selatin camilerinin rutin bakım sayısı, 2025 itibarıyla 44'e çıkarıldı.

Bu kapsamda, Fatih, Süleymaniye, Eyüpsultan, Nuruosmaniye ve Nusretiye gibi tarihi camilerde düzenli temizlik ve bakım çalışmaları yürütülüyor. Ayrıca Büyük Çamlıca Camii, Ataşehir Mimar Sinan Camii ve Marmara İlahiyat Camii de programa dâhil edildi.

İBB Miras, İstanbul'un manevi mirasına ait 640 tarihî mezar, hazire ve 19 türbeyi restore etti. Bu çalışmalar arasında Helvaî Tekkesi ve Türbesi'nin özgün temelleri üzerinde yeniden inşası da bulunuyor.

İstanbul genelinde 72 cemevine bakım, onarım ve tadilat desteği sağlayan İBB bu kapsamda; Fen İşleri Dairesi 34, Destek Hizmetleri Dairesi 36, Kültür Dairesi Dini Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Müdürlüğü 1 cemevine destek verirken İBB Miras, Tunceli Düzgün Baba Türbesi ve Cemevi restorasyonunu tamamladı. Hâlen Bağcılar, Küçükçekmece Cennet ve Sultangazi Cemevleri'nin tadilat ve yapım süreçleri devam ediyor.