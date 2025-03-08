Bu yıl üçüncüsü düzenlenen “İlham Veren Adımlar Buluşması" etkinliğinde, projenin fikir öncüsü akademisyen ve sivil toplum gönüllüsü Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ile TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu birer konuşma yaptı. İSTANBUL (İGFA) - “Hep birlikte yeni bir hayata, yeni bir umuda, yeni bir hikâye yazmaya ihtiyacımız var” diyen Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, “Her yıl 8 Mart haftasında, her platformda kadınlara yönelik konuşmalar yapılıyor. Televizyonlarda kadınların gönlünü hoş edecek programlar, reklamlar dönüyor. Herkes bir haftalığına, adeta kadın haklarının en güçlü savunucusu kesiliyor. Bir hafta boyunca sesinizi çıkarıp, sonra lâl oluyorsanız; bir anlamı yok. Bir hafta boyunca kadın haklarına yönelik reklam filmleri yayınlayıp, yıl boyu kadın çalışanlarınızın hakkına giriyorsanız; bir anlamı yok. Kadına yönelik şiddete bir hafta lanet edip, sonrasında bu konuda hiçbir adım atmıyorsanız; bir anlamı yok. Kadın hakları mücadelesi kimsenin vicdan aklama aracı, imaj yaratma malzemesi değildir, olamaz” uyarılarında bulundu.

“Kadınların gücü, toplumun gücüdür” diyen Ekrem İmamoğlu da “Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, ‘Şuna inanmak lazımdır ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir’ sözü, gerçekten çok değerlidir. Bu manada, bu mübarek Ramazan ayında, bereket ve bolluk için dua ederken, soframızdaki bereketin artmasını, ailemizdeki huzurun artmasını, memleketimizdeki huzurun, kardeşliğin artmasını anlatırken, elbette ki bunun yolunun ve bu ülkede kadın erkek eşitliğinden geçtiğini asla unutmayarak, bugünkü görevlerimizde ve yarın var olacak görevlerimizde, güçlü bir biçimde kadın hakları savunucusu olarak yoluma devam edeceğime, hepinizin huzurunda söz veriyorum” ifadelerini kullandı.