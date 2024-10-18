İBB, daha çok çocuğun spor yapması için bahçesi uygun 15 okula yeni spor salonu yapıyor. Çalışmalar tamamlandığında yaklaşık 15 bin öğrenci beden eğitimi derslerini kapalı salonlarda yapabilecek.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bünyesinde spor salonu bulunmayan okullara spor salonu kazandırmaya devam ediyor. 2022 yılında, salonların sayısını 185’den 220’ye yükselten İBB, 15 yeni spor salonunun yapım sürecini de başlattı. 2025 yılı içinde hizmete açılması hedeflenen 8 salonun inşaatında önemli ölçüde ilerleme kaydedildi. Tüm salonlar tamamlandığında yaklaşık 15 bin öğrenci, beden eğitimi derslerini kapalı salonlarda yapacak. İBB’nin inşa ettiği salonlarda derslere katılan öğrenci sayısı 255 binden 270 bine ulaşacak.

YENİ SPOR SALONLARI YÜKSELİYOR

İBB ekipleri yaz öncesinde bahçesi uygun olan okullara yönelik keşif ve proje çalışmalarını tamamladı. Keşiflerin ardından 15 yeni spor salonu için yapım sürecini başlatıldı. Bunlardan 8 salonda inşaatlara başlanarak ilerleme kaydedildi. Çalışmalar kapsamında çok yakında 7 salonun yapımına daha başlanacak.

İnşaat çalışmaları Sultangazi, Bakırköy, Esenyurt, Zeytinburnu, Ümraniye, Pendik, Ataşehir ve Avcılar’da devam ederken ihale süreçlerinin tamamlanmasının ardından Beyoğlu, Eyüpsultan, Bağcılar, Çekmeköy, Sarıyer, Üsküdar ve Tuzla’da da yeni spor salonları yapılacak.

İSTANBULLULARIN DA HİZMETİNDE

Okul bahçelerinin uygunluğuna ve öğrenci sayısına göre değişen ölçülerdeki 8 salonun 2025 yılı içinde tamamlanması hedefleniyor. Beden eğitimi derslerini okul bahçelerinde ve açık alanlarda yapan yaklaşık 15 bin öğrenci salonlar açıldığında dersleri için bu yeni 15 salonu kullanabilecek. Salonlar okul saatleri dışında İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Spor İstanbul iş birliğinde yapılan ücretsiz spor okullarına ev sahipliği yapabilecek.