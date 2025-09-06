2020 yılından bu yana yüz binlerce çocuğu sporla tanıştıran İBB Spor Okulları’nda yeni sezon heyecanı yaşanıyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İBB iştiraki Spor İstanbul’un düzenlediği İBB Spor Okulları’nda 2025-2026 sezonu başladı. Her biri iki aylık olmak üzere altı dönemden oluşan yeni dönem için kayıtlar 24 Eylül’e kadar devam edecek.

3-13 yaş arası çocukların 40’tan fazla tesiste ve 15’ten fazla branşta eğitim alabileceği İBB Spor Okulları’nda yeni eğitim dönemi başladı. 6 Eylül’de başlayan yeni dönemin ilk dersleri 31 Ekim’e dek devam edecek. Daha önceki sezonlarda olduğu gibi bu sezon da tüm eğitimler branşında uzman ve sertifikalı eğitmenler tarafından verilecek.

14-17 YAŞ KATEGORİSİNDE YENİ DÖNEM

Geçtiğimiz yıllarda İBB Spor Okulları’na katılabilen 14-17 yaş aralığındaki çocukların eğitim programına ise 2025-2026 sezonu itibarıyla bir güncelleme geldi. Bu yaş kategorisindeki sporcular üzerine yapılan akademik araştırmalar doğrultusunda, genç sporcuların gelişimi için daha etkili yöntemlerle kurgulanan “Eğitim ve Gelişim Dönemi” adında yeni bir program oluşturuldu. 2025-2026 sezonuyla birlikte 14-17 yaş grubundaki sporcular, Eğitim ve Gelişim Dönemi başlığı altında spor eğitimi alacak.

KULÜPLERE GEÇME FIRSATI DA OLACAK

Sadece temel spor eğitimiyle sınırlı kalmayan İBB Spor Okulları, geleceğin profesyonel sporcularını yetiştirme vizyonunu da sürdürüyor. Eğitim aldıkları branşta başarılı olan çocuklar bu sezon da gelişim gruplarına seçilecek ve Gelişim Ligi Finalleri’ne katılmaya hak kazanacak. Profesyonel kulüp gözlemcilerinin takip ettiği bu müsabakalar sonucunda branşında dikkat çeken çocuklar, kulüplerden davet alabilecek. 2020’den bu yana gelişim gruplarına seçilen 6 bin 159 çocuğun yaklaşık bini, 116 farklı profesyonel ve amatör kulübün altyapısına seçildi.

TÜM EĞİTMENLERE ÇOCUK KORUMA EĞİTİMİ VERİLİYOR

İBB Spor Okulları, aynı zamanda Çocuk Koruma Politikası’yla çocukların güvenli bir ortamda spor yapmasını sağlıyor. Bu politika çerçevesinde tüm eğitmenler, çocuk koruma eğitimlerinden geçiyor. Ayrıca çocukların fiziksel gelişimleri bilimsel testlerle ölçülüyor, sporcu karneleri hazırlanıyor ve uygun branşlara yönlendirmeler yapılıyor.

2025-2026 sezonunda İBB Spor Okulları’nın bir dönemlik kayıt ücreti ise 300 TL olacak. Kayıt yaptırmak isteyen çocuklar için İstanbulkart Başvuru Merkezi’nde kişiselleştirilmiş İstanbulkart (öğrenci istanbulkart, sporcu kartı vb.) temin edilmesi gerekecek.

14-17 yaş grubu için düzenlenen Eğitim ve Gelişim Dönemi’nde ise kayıtlar dönemler için ayrı olmayacak, sürekli yapılabilecek. Eğitim ve Gelişim Dönemi bedeli üzerinden alınabilecek üyeliklerde aktif öğrencilere yüzde 50 indirim yapılacak.

İBB Spor Okulları ile Eğitim ve Gelişim Dönemi hakkındaki tüm detaylara ve kontenjan bilgilerine https://spor.istanbul/spor-okullari/ adresinden erişilebilecek.