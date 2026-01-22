İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin köklü markası Şehir Hatları, 175. yılını tarihi vapurlar, Boğaz turları ve yeni projelerle kutluyor. Yenilenen İsmail Hakkı Durusu Vapuru, İstanbul'un denizcilik mirasını gençlerle buluşturdu. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, tersanenin emeği olan iki projenin müjdesini de paylaştı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 175 yıllık denizcilik markası Şehir Hatları, kuruluşunun yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor.

İBB, 175. yılı tüm İstanbul'a yayacak şekilde; paneller, sergiler, tematik vapur turları ve kamusal etkinliklerle kutlamaya devam edecek. Vapur ve iskeleler de yıl boyunca 175. yıl kimliğiyle görünür olacak. Kutlamaların ilk etkinliği, baştan aşağı yenilenen ve Mustafa Kemal Atatürk'ü 19 Mayıs 1919'da Samsun'a taşıyan İsmail Hakkı Durusu Vapuru'nda gerçekleşti.

Kabataş Transfer Merkezi'nden başlayan Boğaz turuna İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Genel Sekreter Prof. Dr. Volkan Demir, Şehir Hatları Genel Müdürü Güçlü Şeneler ve denizcilik liselerinde eğitim gören öğrenciler katıldı. Aslan, konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 'İstanbul'u ve Türkiye'yi şekillendiren bir kaptan' olarak tanımladı.

Şehir Hatları ve Haliç Tersanesi'nin gelişimini anlatan Aslan, 2019-2026 arasında 69 yeni gemi inşa edildiğini, 532 geminin bakım ve onarımının yapıldığını ve tarihi vapurların restore edilerek seferlere çıkarıldığını açıkladı. Ayrıca 11 yeni hattın açıldığını, günlük 826 seferle 40 milyon yolcu taşındığını ve kadın denizcilere istihdam sağlandığını belirtti.

İKİ PROJE GELİYOR

Etkinlikte iki yeni proje de müjdelendi. Buna göre, 500 yolcu kapasiteli, elektrik-hibrit sistemli, kültürel ve sosyal etkinliklere uygun geminin 'İş Vapuru' olarak düzenleneceği; olası afetlerde ağır iş makinelerini taşıyabilecek kapasitede, İstanbul'un denizdeki en güçlü kalesi olacak geminin de 'Saraçhane Araç Taşıma Gemisi' olarak hayata geçirileceği kaydedildi.