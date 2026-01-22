Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında 2026 yılı zam farkları ve 2025 yılı ek ödemelerinin yarın (23 Ocak Cuma) emekli ve malul aylığı alan vatandaşların hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı'na bağlı olarak emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşların 2026 yılı zam farklarının ve harp ile vazife malullüğü aylığı alanların 2025 yılı ek ödemelerinin 23 Ocak Cuma günü hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Işıkhan, paylaşımında, 'Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.' ifadelerini kullandı.