Cumhurbaşkanı Erdoğan da Gürcistan makamlarının destekleri ve başsağlığı dilekleri için Kobakhidze'ye teşekkür etti.

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, kazada şehit olan Türk askerleri için taziyelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre görüşmede, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağına ilişkin yürütülen arama kurtarma çalışmalarındaki son durum ele alındı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk askeri uçağı kazası sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile telefonda görüştü. Askeri uçak kazasına ilişkin arama kurtarma çalışmaları ve son gelişmeler değerlendirildi.

