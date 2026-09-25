BTÜ koordinatörlüğünde yürütülecek Erasmus+ destekli EPOSAM Projesi ile açık kaynak kodlu CFD yazılımlarının sanayide yaygınlaştırılması ve KOBİ'lerin, ticari yazılım lisans maliyetleri olmadan Ar-Ge faaliyetlerini sürdürebilmeleri hedefleniyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) koordinatörlüğünde hazırlanan 'Educational Platform for Open Source Software Applications in Fluid Mechanics' (EPOSAM) Projesi, Avrupa Birliği Erasmus+ KA220-VET - Mesleki Eğitim Alanında İş Birliği Ortaklıkları programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

EPOSAM, Türkiye'den en yüksek hibe kategorisinde desteklenen tek üniversite projesi oldu. Proje ile öğrencilerin, genç mühendislerin ve bilim insanlarının Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (Computational Fluid Dynamics - CFD) alanında açık kaynak kodlu yazılımları etkin biçimde kullanabilmelerini sağlayacak uluslararası bir eğitim platformunun oluşturulması hedefleniyor.

EPOSAM'ın temel amaçlarından biri, akademi ve sanayide CFD alanında açık kaynak yazılım kullanımını yaygınlaştırmak ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ), yüksek ticari yazılım lisans maliyetlerinin oluşturduğu yükü azaltarak Ar-Ge faaliyetlerini daha erişilebilir ve sürdürülebilir biçimde yürütebilmelerine katkı sağlamak.

AVRUPA'DAN ÜNİVERSİTELER VE SANAYİ KURULUŞLARI AYNI PROJEDE

36 ay sürecek proje, BTÜ koordinatörlüğünde uluslararası bir konsorsiyum tarafından yürütülecek. Projede Danimarka'dan Aalborg Üniversitesi, Almanya'dan Esslingen Üniversitesi ve Saarland Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (htw saar), Polonya'dan Krakow Teknoloji Üniversitesi ile Almanya merkezli mühendislik firması HyperSys GmbH yer alıyor. TUSAŞ ise projeye ilişkili ortak olarak katkı sağlayacak.

Pilot uygulamada ağırlıklı olarak Türkiye, Almanya, Polonya ve Danimarka'dan 12 genç mühendis ile 12 şirketin yer alması planlanıyor. Eğitim ve uygulama sürecinden elde edilen çıktılar, uluslararası bir çalıştayda akademi ve sanayi temsilcileriyle paylaşılacak.

TEORİK EĞİTİMDEN GERÇEK SANAYİ PROBLEMLERİNE

Proje kapsamında teorik bilgi ile gerçek mühendislik uygulamalarını bir araya getiren iki aşamalı bir eğitim modeli uygulanacak. İlk aşamada katılımcılara CFD temelleri, Linux, OpenFOAM ve SALOME konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek.

İkinci aşamada ise katılımcılar şirketlerle eşleştirilerek akademik ve endüstriyel danışmanların rehberliğinde gerçek mühendislik problemleri üzerinde çalışacak.

Bu modelle katılımcıların yalnızca açık kaynak yazılımları kullanma becerilerinin değil, bu araçları gerçek sanayi problemlerine uygulama yetkinliklerinin de geliştirilmesi hedefleniyor.

BTÜ'NÜN HESAPLAMA ALTYAPISI AVRUPA'DAKİ KATILIMCILARA AÇILACAK

EPOSAM'ın önemli bileşenlerinden birini, BTÜ bünyesinde faaliyet gösteren COSAM (Center of Open-source Software Applications in Fluid Mechanics) Laboratuvarı oluşturuyor.

Proje kapsamında katılımcılar ve şirketler, COSAM'ın yüksek başarımlı hesaplama altyapısına uzaktan erişerek yüksek işlem gücü gerektiren karmaşık mühendislik simülasyonlarını gerçekleştirebilecek. Böylece açık kaynak kodlu mühendislik yazılımlarının eğitim ve sanayi uygulamalarında daha etkin kullanılması desteklenecek.

HEDEF ULUSLARARASI BİR MÜKEMMELİYET MERKEZİ

Projenin BTÜ ekibinde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Ali Cemal Benim, Doç. Dr. Osman Turan, Dr. Öğretim Üyesi Levent Aydınbakar, Arş. Gör. Ramazan Aslan ve Arş. Gör. İsmail Hoş yer alıyor.

EPOSAM'ın uzun vadeli hedefleri arasında açık kaynak kodlu hesaplamalı mühendislik alanında uluslararası bir yüksek lisans programının geliştirilmesi ve Avrupa'nın farklı ülkelerinde COSAM benzeri araştırma ve eğitim merkezlerinin kurulması bulunuyor.

Bu merkezler arasında sürdürülebilir bir iş birliği ağı oluşturularak eğitim, araştırma ve sanayi çalışmalarının aynı yapı altında buluşturulması ve COSAM merkezli uluslararası bir Mükemmeliyet Merkezi yapılanmasının temellerinin atılması hedefleniyor.

REKTÖR ÇAĞLAR: PROJE ULUSLARARASILAŞMA AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, projenin uluslararası iş birlikleri ve nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi açısından önemli olduğunu belirterek, 'Üniversitemizin koordinatörlüğünde yürütülecek EPOSAM Projesi, akademik bilgi birikimimizin uluslararası ortaklıklarla somut çıktılara dönüştüğünün önemli bir göstergesi. Avrupa'nın farklı ülkelerinden üniversiteleri ve sektör temsilcilerini aynı hedef etrafında buluşturan bu proje, Bursa Teknik Üniversitesinin uluslararasılaşma vizyonuna da önemli katkı sağlayacak' dedi.