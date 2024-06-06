Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesinin tarihi belli oldu.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özel görüşmesine ilişkin bilgilendirme paylaşımında bulundu.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel'i önümüzdeki hafta salı günü saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'nde iadeiziyarette bulunacağını açıkladı.

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1798658225895784508

Hatırlanacağı gibi Erdoğan ve Özel ilk görüşmelerini 2 Mayıs'ta gerçekleştirmişti. Erdoğan, Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde ağırlamıştı. Kabulde, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile Elitaş da yer almıştı.