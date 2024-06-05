Ali Babacan'ın genel başkanlığındaki DEVA Partisi'nin Bursa'da bir süredir boş olan Mudanya İlçe Başkanlığı'na Mehmet Özalp atandı.BURSA (İGFA) - DEVA Partisi Mudanya İlçe Başkanlığı'na yapılan atamaya ilişkin açıklama Bursa İl Başkanlığı'ndan geldi. İl Başkanlığı tarafından yapılan atama ile DEVA Partisi'nin değerleri ve vizyonunu Mudanya'da yaygınlaştırma görevi Mehmet Özalp'e verildi.

Bursa İl Başkanı Tayfun Öztürk Mudanya için yeni bir dönemin başlangıcını yaptıklarını belirterek, uzun yıllardır çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve sosyal projelerde aktif rol alan Mehmet Özalp'in Mudanya'yı en iyi şekilde temsil edeceğine ve halkın sesini daha güçlü şekilde duyuracağına inandığını söyledi.

DEVA Mudanya İlçe Başkanı Mehmet Özalp ise, ilçenin ihtiyaçlarını ve beklentilerini en iyi şekilde analiz ederek DEVA Partisi'nin çözüm odaklı politikalarını hayata geçireceklerini belirtti. Özellikle yerel sorunlara yönelik etkin çözümler üretmek adına şeffaflık, adalet ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yürüteceklerini ifade eden Özalp, Mudanyalıları DEVA Partisi çatısı altında birlik ve beraberlik içinde olmaya davet etti. Özalp, önümüzdeki günlerde gerçekleştirecekleri genel kurulla birlikte yeni yönetimi oluşturarak kolları sıvayacaklarını söyledi.