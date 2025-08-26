Bunlar da ilginizi çekebilir

MEB'den ikinci kez isteğe bağlı yer değiştirme imkanı

Belediye Başkanı Gökhan Budak CHP’den istifa etti!

IAA Mobility 2025’i ziyaret edecek olan otomobil tutkunları, Münih’te Ludwigstraße 14 adresinde yer alacak olan açık hava standında Hyundai’ nin geleceğe yönelik vizyonunu yakından deneyimleme fırsatına sahip olacaklar.

Etkinlik öncesinde Hyundai , konsept otomobilde öne çıkan tasarım öğelerini vurgulayan iki ek görsel setini daha paylaşacak.

9–14 Eylül tarihleri arasında Almanya’nın Münih kentinde düzenlenecek IAA Mobility 2025 fuarında dünya prömiyeri yapılacak olan yeni konsept otomobilinin ilk görsellerini yayınladı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.