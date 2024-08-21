Bursa Süper Amatör Ligde mücadele edecek olan ve hedefi Bal Ligi olarak belirleyen Orhangazi Hürspor Kulübü transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Hürspor son olarak ise sağ ve sol kanadın tecrübeli-hızlı ismi Adanaspor altyapısından yetişen ve en son olarak Polonya Varşova Takımlarından Ks Wilanow Takımında Oynayan Başarılı Kanat Oyuncusu Bedirhan Kayurtaş ile anlaşmaya vardı.BURSA (İGFA) - Adana spor adana demir spor altyapısında oynamış Daha sonra aydın efeler fk da 2 yıl üst üste namaglup şampiyonluk yaşamış didim gücü spor klübünde şampiyonluk yaşamış ve daha sonra geçtiğimiz sezon Polonya Varşova Takımlarından Ks Wilanow Takımında Oynayan Başarılı Kanat Oyuncusu Bedirhan Kayurtaş Hürspor camiasına geldiği için mutlu olduğunu belirtti.

BÜYÜK BİR CAMİAYA GELDİĞİM İÇİN MUTLUYUM

Hürspor'a transferi ile ilgili imza töreninde açıklamalarda bulunan Bedirhan Kayurtaş, "Hürspor'da oynayacağım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Böyle kaliteli ve iyi insanların bulunduğu ortamda olacağım için mutlu hissediyorum, bu güzel ortamın ağabey kardeşliğin bizi şampiyon yapacağına inanıyorum. Herkes sabretsin ve yolun sonu şampiyonluk inşallah" dedi.

İLHAMİ AKDAĞ: GENÇLERE ÖNEM VERİYORUZ

Genç jenerasyonlara da önem verdiklerini ifade eden Hürspor yönetimi, isteklerinin futbolcuların kendilerini geliştirerek bu seviyelerde oynaması olduğunu da dile getirdiler.

Kulüp Başkanı ve Hürriyet Mahallesi Muhtarı İlhami Akdağ, ise yönetimine ve antrenör ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Önümüzdeki sezon taraftarların da desteğini beklediğinin altını çizen Akdağ, Hürspor adına güzel bir yıl olacağını da dile getirdi.