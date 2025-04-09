Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, 2025 yılı Proje Okulları Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme sonuçlarını eleştirdi. Sürecin şeffaf, adil ve ölçülebilir kriterlere dayanmadığını belirten Kuruoğlu, atamaların somut bir kritere bağlı olmadan yapıldığını, kimin neden atanıp kimin dışarıda bırakıldığının belirsiz olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - Kısa adı HÜRSEN olan Hürriyetçi Eğitim Sen'den proje okulları atamalarına sert eleştiri geldi.

Eğitim çalışanlarının “Emek mi, ilişkiler mi belirleyici?” sorusuyla karşı karşıya bırakıldığını vurgulayan Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, atamalarda liyakat aranmadığını, objektif değerlendirme ölçütlerinin uygulanmadığını ve yer değiştirme puanlarının görmezden gelindiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) karşı öğretmenler ve idareciler arasında ciddi bir güvensizlik oluştuğunu belirten Kuruoğlu, “Eğitimciler ‘Ne yaparsam yapayım değerim fark edilmeyecek mi?’ diye soruyor. Yılların emeği torpilin gölgesinde kalıyor” dedi. Kuruoğlu, bu tablonun sadece öğretmenleri değil, öğrencileri, velileri ve ülkenin eğitim geleceğini tehdit ettiğini ifade ederek, “Adaletin, liyakatin, şeffaflığın olmadığı yerde başarı olmaz, umut yeşermez, güven kalmaz” diye konuştu.

Süreci yönetenleri ve adaletsizliğe sessiz kalanları kınayan Kuruoğlu, eğitimde adalet ve şeffaflık sağlanana kadar mücadele edeceklerini vurguladı.