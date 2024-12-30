TUSAŞ'ın milli imkanlarla geliştirdiği ve Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterine girecek ilk HÜRKUŞ 2, uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA)- Türk savunma sanayinin kabiliyetlerini daha da ileriye taşıyacak yeni HÜRKUŞ’a yönelik çalışmalarda bir test daha başarıyla sonuçlandı.

3 Mayıs 2021 tarihinde başlayan proje kapsamında çalışmalar hız kesmeden devam ederek yer test faaliyetleri sürüyor.

Akıncı üssünden kalkarak gökyüzü ile buluşan HÜRKUŞ, 20 dakikalık uçuşta 6 bin 500 feet irtifaya ve 140 knot hıza ulaştı.

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal! ????????Pilotlarımızın eğitimi için Hava Kuvvetlerimize teslim edilecek olan HÜRKUŞ uçuşunu başarıyla tamamladı.✅6.500 feet irtifa✅140 knot hız✅20 dakika uçuş süresiHedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. ✈️ pic.twitter.com/12ZU8hPqoP— Türk Havacılık Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) December 30, 2024

Söz konusu uçuşa yönelik Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, HÜRKUŞ’un ilk uçuşunu izlemenin tarif edilemez bir gurur ve anlam dolu bir an olduğunu kaydederek, sosyal medya hesabından o anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bu arada TUSAŞ şehidi Zahide Güçlü'nün kızı tarafından çizilen resmin de bu uçakta yer alması da duygusal bir simgesi oldu.