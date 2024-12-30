İstanbul Valiliği, yılın son günü olan 31 Aralık Salı yılbaşı dolayısıyla eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00 ile sınırlandırdı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da il genelinde yılbaşı dolayısıyla 31 Aralık akşamı için alınan bir dizi önlemlere bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 31 Aralık Salı günü il genelinde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirler dolayısıyla resmi / özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00’ya kadar tamamlamalarına karar verildiği duyuruldu.

Hatırlanacağı gibi, yeni yıl dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bir dizi önlemler almıştı.