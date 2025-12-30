Türkiye'nin ilk millî jet eğitim uçağı HÜRJET, 30 uçaklık ihracat paketiyle İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri tarafından tercih edildi. Savunma sanayii tarihine geçen anlaşmanın teslimatları 2028'de başlayacak.

ANKARA (İGFA) -Savunma Sanayii Başkanlığı Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye'nin millî jet eğitim uçağı HÜRJET'in İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne 30 uçaklık ihracat paketinin resmen onaylandığını açıkladı.

Toplam 2,6 milyar Euro değerindeki anlaşma, savunma sanayii için tarihi bir ihracat başarısı olarak nitelendiriliyor.

Paylaşımda, HÜRJET programının yalnızca uçak ihracatını değil; entegre eğitim mimarisi, simülasyon ve eğitim sistemleri, bakım-idame altyapısı ve uzun vadeli operasyonel destek unsurlarını da kapsadığı vurgulandı. Millî imkânlarla tasarlanan HÜRJET'in Avrupa ve NATO üyesi bir ülkenin envanterine girmesi, Türkiye'nin hava platformları alanındaki tasarım, üretim, sertifikasyon ve sürdürülebilirlik kabiliyetlerini gösteriyor.

Prof. Dr. Görgün, stratejik ihracat başarısında emeği geçen mühendis, teknisyen ve tüm paydaşlara teşekkür ederek, 'Cumhurbaşkanımızın liderliğinde millî teknolojiyle üretmeye, savunma sanayiinde ihracat gücümüzü artırmaya devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.