Antalya Büyükşehir Belediyesi HUB Antalya Girişimcilik Merkezi’nde, hayat aktivatörü Gökalp Saklı tarafından “Gerçekten İstersen” söyleşisi gerçekleştirildi. Ücretsiz düzenlenen söyleşide, gençlerin hayata ve geleceğe dair motivasyonunda neler yapması gerektiği anlatıldı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, şehrin geleceği gençlere yönelik olarak düzenlediği eğitim ve söyleşiler devam ediyor. Bu kapsamda HUB Antalya Girişimcilik Merkezi’nde, tüm Türkiye’de 100’den fazla seminer veren, hayat aktivatörü Gökalp Saklı’nın konuşmacı olduğu “Gerçekten İstersen” isimli bir söyleşi düzenlendi. Ücretsiz olarak düzenlenen söyleşiye Antalya Büyükşehir Belediyesi ATABEM Üniversiteye Hazırlık Kurs Merkezleri’nde eğitim alan öğrenciler katılırken, internet üzerinden online olarak başvuru yapan gençler katılım sağladı. Katılımcılar, girişimcilik ve kişisel gelişim konusunda önemli bilgiler edindi.

İLHAM VERİCİ SÖYLEŞİ

Doğa sporlarıyla uğraşan ve ekstrem doğa koşullarında edindiği tecrübelerle tanınan Gökalp Saklı, motivasyon eğitiminde hayat tecrübelerini ve başarılı olmanın yollarını anlattı. Katılımcılarla birebir iletişim kurarak kendi yaşam öyküsünden kesitler paylaşan Saklı, doğada karşılaştığı zorlukların üstesinden nasıl geldiğini ve bu süreçte edindiği değerli dersleri samimi bir dille aktardı. Başarının tesadüf değil, disiplin, cesaret ve kararlılıkla mümkün olduğunu vurgulayan Saklı, katılımcılara kendi potansiyellerini keşfetmeleri için ilham verdi. Saklı, önemli olanın bir alanda çalışmaya başlamak olduğunu, ondan sonrasının keyif alarak geleceğini söyledi.

UNUTULMAZ DENEYİM

Eğitimin sonunda söz alan katılımcılar, Gökalp Saklı’nın anlattıklarından önemli motivasyon ve tecrübe edindiklerini dile getirdi. Saklı’nın enerjisi ve deneyimleriyle, kendi hayatlarına dair yeni hedefler belirlediklerini söyleyen katılımcılar, eğitimin kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirtti. Antalya Büyükşehir Belediyesi ATABEM öğrencisi İrem Menteş, “ Kendi adıma bu söyleşiden büyük keyif aldım. Ufkum genişledi, sınavla alakalı, hayatla alakalı bazı kaygılarım vardı. Onları aşmam yolunda katkı sağladı. Bize önemli bir psikolojik eğitim verdi. Hayatta sadece belirli kalıpların değil, başka bir dünyanın olduğunu da bana öğretti. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin böyle ücretsiz eğitimler sağlaması çok faydalı” diye konuştu.