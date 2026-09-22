Sakarya Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK Bilim Çocuk dergisinin Eylül sayısını kırsal mahallelerde eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ulaştırıyor. Dergilerde yer alan deney ve etkinlikler bilim atölyelerinde uygulanıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen 'Bilim Tohumları ile Büyüyen Çocuklar' projesiyle TÜBİTAK Bilim Çocuk dergisinin Eylül sayısı, kırsal mahallelerde eğitim gören öğrencilerle buluşturuldu.

Sakarya Valiliği, TÜBİTAK ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle sürdürülen proje kapsamında dergiler her ay düzenli olarak ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ulaştırılıyor. Çocuklar dergilerde yer alan deney, etkinlik ve farklı bilimsel içeriklerle yeni bilgiler öğrenirken bilimin eğlenceli dünyasını keşfediyor.

HEM ÖĞRENİYOR HEM ÜRETİYORLAR

Okulların kendi planlamaları doğrultusunda gerçekleştirilen bilim atölyelerinde ise dergilerde yer alan deneyler, etkinlikler ve uygulamalı çalışmalar öğrencilerle birlikte gerçekleştiriliyor. Bilimsel ve sanatsal içeriklerle zenginleştirilen çalışmalar çocukların araştırma, sorgulama ve üretme becerilerinin gelişimine katkı sağlarken hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını da destekliyor.