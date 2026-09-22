İzmit Belediyesi'nin Beslenme Saati Projesi kapsamında Gültepe, Muammer Aksoy ve Tavşantepe İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere İzmit Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan ikramlar ulaştırıldı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi'nin, çocukların sağlıklı gelişimlerine destek olmak ve dengeli beslenme alışkanlığı kazanmalarına katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği Beslenme Saati Projesi, yeni eğitim öğretim döneminde de sürdürülüyor. İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında Gültepe İlkokulu, Muammer Aksoy İlkokulu ve Tavşantepe İlkokulu'nda eğitim alan öğrencilere İzmit Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan ikramlar dağıtıldı.

VELİLER UYGULAMADAN MEMNUN

Gültepe İlkokulu'ndaki ikram programına İzmit Belediyesi Alikahya Hizmet Masası Sorumlusu Ercan Umutlu, Muammer Aksoy İlkokulu'ndaki programa Köy Hizmet Masası Sorumlusu İsmail Akdeniz, Tavşantepe İlkokulu'ndaki dağıtıma ise Köy Hizmet Masası Sorumlusu Turgay Oruç katıldı.

Öğrencilere ikramların ulaştırıldığı programda veliler de Beslenme Saati Projesi'nden duydukları memnuniyeti ifade etti.