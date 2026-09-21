Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı'na başvuru süresinin 28 Eylül 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı. Program kapsamında genç araştırmacılar, doktora eğitimlerine devam ederken araştırma üniversitelerinde araştırma görevlisi olarak istihdam edilecek.

ANKARA (İGFA) - YÖK, Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı'na ilişkin yeni duyuru yayımladı. Buna göre programa yapılacak başvurular için süre 28 Eylül 2026 tarihine kadar uzatıldı.

Program kapsamında genç araştırmacıların stratejik teknoloji alanlarında yetiştirilmesi ve akademik çalışmalarının desteklenmesi hedefleniyor.

Programda yer alan başlıca alanlar arasında; bilişim teknolojileri, donanım ve bilgisayar sistemleri, siber güvenlik ile yapay zekâ ve akıllı sistemler yer alacak.

Programa kabul edilen genç araştırmacılar, doktora eğitimlerini sürdürürken Türkiye'deki araştırma üniversitelerinde araştırma görevlisi olarak istihdam edilecek.