Çınar Akademi öğrencileri, 2026 YKS ve LGS'de elde ettikleri başarılı sonuçlarla emeklerinin karşılığını alarak İzmit'in gurur tablosuna adlarını yazdırdı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Çınar Akademi, 2026 YKS ve LGS sonuçlarında öğrencilerinin elde ettiği başarılarla gurur tablosu oluşturdu. Çınar Akademi öğrencileri, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) farklı puan türleri ve bölümlerde elde ettikleri sonuçlarla önemli başarılara imza attı. Sınava hazırlanan öğrencilerden 75'i üniversitelerin çeşitli lisans ve ön lisans programlarına yerleşme başarısı gösterdi.

Çınar Akademi öğrencileri arasında Türkiye TYT 65'inciliği ve Sayısal Türkiye 266'ncılığı dereceleri de elde edildi. Bu önemli derecelerin sahibi öğrenci, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümüne yerleşerek Çınar Akademinin gurur veren başarıları arasına adını yazdırdı. Üniversiteye yerleşen öğrenciler arasında Tıp, Diş Hekimliği, Hukuk ve Mühendislik fakülteleri başta olmak üzere farklı lisans programlarını kazanan öğrenciler de yer aldı. Çınar Akademi öğrencileri ayrıca Türkiye'nin farklı üniversitelerindeki çok sayıda lisans ve ön lisans programına yerleşerek üniversite hayatlarına ilk adımlarını attı.

LGS'DE 68 ÖĞRENCİ HEDEFLEDİĞİ OKULLARA YERLEŞTİ

Çınar Akademinin LGS sonuçları da öğrencilerin farklı okul türlerinde elde ettiği başarılarla dikkat çekti. LGS'ye katılan 68 öğrencinin tamamı farklı liseler ve programlara yerleşme başarısı gösterirken, öğrencilerin tercihleri akademik hedeflerinin çeşitliliğini de ortaya koydu. Çınar Akademi öğrencilerinden 16'sı Fen Lisesi, 14'ü Proje Anadolu Lisesi, 4'ü Sosyal Bilimler Lisesi, 2'si Anadolu İmam Hatip Lisesi, 28'i Anadolu Lisesi, 3'ü ise Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yerleşti.

Çınar Akademide elde edilen sonuçlar, öğrencilerin sınav sürecindeki düzenli çalışmalarının yanı sıra öğretmen ve rehberlik desteğiyle yürütülen kapsamlı hazırlık sürecinin de bir yansıması oldu. Öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra hedeflerine uygun şekilde yönlendirilmeleri ve sınav sürecinin planlı biçimde yürütülmesi, başarı yolculuğunun önemli parçaları arasında yer aldı.