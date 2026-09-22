Antalya Muratpaşa Belediyesi ile Özne Eğitim ve Değişim Derneği iş birliğinde hayata geçirilen Matematik Kampüsü, 23 Eylül Çarşamba günü kapılarını açacak.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın ilk ve tek Matematik Kampüsü, Çağlayan Mahallesi'nde 23 Eylül Çarşamba günü saat 17.30'da düzenlenecek törenle hizmete girecek.

Çocukları matematikle erken yaşta buluşturmayı amaçlayan kampüs, geleneksel sınıf ortamından farklı bir eğitim modeli sunacak. Çocukların yalnızca doğru cevaba ulaşmasına değil, çözüm sürecini anlamasına odaklanan programlarda; problem çözme, ilişki kurma, farklı yollar geliştirme ve fikirleri sınama becerileri desteklenecek.

MATEMATİĞİ DENEYEREK ÖĞRENECEKLER

Kampüsteki uygulamalarda matematik, ezberlenen işlemlerden oluşan bir ders olarak değil; düşünmenin, problem çözmenin ve günlük yaşamı anlamlandırmanın bir aracı olarak ele alınacak.

Çocuklar, deneyim alanlarında kendi stratejilerini geliştirecek, modeller oluşturacak ve matematiksel düşüncelerini uygulayarak sınayacak.

Kampüsün merkezinde bulunan SUM Matematik Müzesi'nde sayılar, geometrik şekiller, desenler ve problem çözme gibi temel başlıkların yanı sıra matematiğin günlük yaşamla ilişkisini gösteren etkileşimli uygulamalar yer alacak.

5 YAŞTAN ORTAOKULA KADAR

Eğitim programları, 5-6 yaş grubundan ortaokul öğrencilerine kadar farklı yaş düzeylerine göre uygulanacak. Küçük yaş grupları için sayılar, renkler, şekiller ve desenler üzerinden keşif temelli çalışmalar yapılacak.

İlerleyen yaşlarda ise karar verme, strateji geliştirme, model oluşturma, problem analizi ve farklı çözüm yollarını karşılaştırma becerileri öne çıkacak.