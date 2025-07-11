HUAWEI, 10 Temmuz'da görüntüleme öncüsü akıllı telefonu HUAWEI Pura 80 Serisinin global lansmanını gururla duyurdu. Üstün görüntüleme teknolojisi ve yenilikçi özellikleriyle mobil fotoğrafçılığın sınırlarını yeniden belirleyecek.DUBAI, BAE (İGFA) - HUAWEI Pura 80 Ultra ve çarpıcı kırmızı rengiyle HUAWEI Pura 80 Pro, zarif mücevherlerde ve lüks saatlerde bulunan zamansız güneş ışını motiflerinden ilham alan Göz Kamaştırıcı Fütüristik Sembol Tasarımı ortaya koyuyor.

Bu ışıltılı güneş patlaması deseni, karmaşık derinliği ve ışık ile gölgenin uyumlu etkileşimiyle göz kamaştırıyor.

Pura 80 Ultra'nın lensi, süper marka amblemini cesurca sergileyen ikonik ileri sembolünü oluşturan göz kamaştırıcı altın bir halka ile vurgulanarak büyüleyici bir görsel merkez oluşturur.

FOTOĞRAFİK MÜKEMMELLİK YENİDEN TANIMLANDI

HUAWEI Pura 80 Pro'nun devrim niteliğindeki 1 inç Ultra Işık Alan Kamerası, düşük ışık koşullarında çarpıcı ayrıntılar için ışık yakalamayı en üst düzeye çıkarırken, Ultra Chroma Kamera hassas renk üretimi sağlayarak olağanüstü netlikte canlı, gerçekçi gece manzaraları sunar. Pura 80 Ultra, çarpıcı uzamsal yoğunluğa sahip sinematik portreler ve dramatik, keskin yakın çekimler oluşturmak için süper geniş bir ışığa duyarlı alanı çok yönlü 3,7x ve 10x odak uzunluklarıyla harmanlayan çığır açan bir Değiştirilebilir Çift Telefoto Kamera sunar.

HUAWEI'nin yükseltilmiş XMAGE markası, yüksek büyütme ve düşük ışık senaryolarında kristal netliğinde görüntüler üretmek için sektörün en büyük telefoto sensörünü ve gelişmiş algoritmalarını kullanarak Pura 80 Serisi'ni en son fotoğraf inovasyonuyla destekliyor. Karmaşık mimari detaylardan geniş şehir silüetlerine kadar, hassas renk tonu ve doygunluk ile canlı gece atmosferlerini yakalamada mükemmeldir. Sahne fotoğrafçılığını ve videografisini yeniden tanımlayan seri, ultra net sahne detaylarını ve canlı renkleri uzaktan yakalıyor ve 4K video ile canlı deneyimleri yeniden yaratan yüksek kaliteli çekimler sunuyor.

YAPAY ZEKA ODAKLI İNOVASYONLAR

Fotoğrafik hünerlerini tamamlayan Pura 80 Pro ve Pura 80 Ultra, kamera, el feneri veya AI lens gibi kişiselleştirilmiş işlevlere tek bir dokunuşla anında erişim sağlayan ve bireysel tercihlere göre uyarlanmış, oyunun kurallarını değiştiren bir özellik olan AI Akıllı Kontrol Düğmesi'ni sunuyor. Güçlü güvenlik için parmak izi tanıma özelliği ile geliştirilmiş olan bu ürün, sorunsuz ve güvenli çalışma sağlar. Ayrıca, gelişmiş Yapay Zeka Gürültü Engelleme özelliği, iki yönlü gürültü azaltma özelliğiyle aramalarda devrim yaratır ve her ortamda kristal netliğinde, dikkat dağıtmayan iletişim için ortam gürültüsünü ortadan kaldırırken konuşmacının sesini izole eder.

KESİNTİSİZ GÜÇ VE PERFORMANS

Pura 80 Pro ve Pura 80 Ultra'ya güç veren sağlam 5170mAh pil, yıldırım hızında şarj için 100W HUAWEI SuperCharge ve sorunsuz, kablosuz güçlendirme için 80W Kablosuz HUAWEI SuperCharge ile eşleştirilmiştir[1]. Yüksek kapasite ve hızlı şarjın bu dinamik kombinasyonu, kesintisiz performans sağlayarak kullanıcıların gün boyunca bağlantıda ve aktif kalmasını sağlar.

ÖDÜN VERMEYEN DAYANIKLILIK

Pura 80 Ultra'nın güvenilirliğini artıran 2. Nesil Crystal Armor Kunlun Glass, çizilme direncini 16 kat ve düşme direncini 25 kat artırarak eşsiz bir koruma sağlar[2]. Bu son teknoloji ürünü koruma, olağanüstü dayanıklılık sağlayarak cihazı günlük aşınma ve yıpranmaya karşı zahmetsizce korur ve tutarlı, endişesiz performans sağlar.

Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edebilirsiniz: https://consumer.huawei.com/en/phones/pura80-ultra/.