Kocaeli Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, esnaf buluşmaları kapsamında Barış Mahallesi’nde düzenlenen kahvaltı programında mahalle esnafıyla bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen programda esnafla hasbihal eden Başkan Büyükgöz’e, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt ve Barış Mahallesi Mahalle Başkanı Serkan Üçler eşlik etti. Beş başkan, esnafın taleplerini birebir dinledi.

İŞYERLERİNİ ZİYARET ETTİLER

Programın devamında mahalledeki iş yerlerini ziyaret eden Başkan Büyükgöz ve beraberindeki heyet, esnafla birebir görüşerek hem sohbet etti hem de "hayırlı işler" dileklerinde bulundu. Esnafa belediye çalışmaları ve hizmetleri hakkında bilgi veren Başkan Büyükgöz, mahallede yapılan ve planlanan projeleri de anlattı.

Esnafın görüş ve önerilerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Büyükgöz, "Esnafımızla sık sık bir araya gelerek hem onları dinliyoruz hem de şehrimizin gelişimine katkı sunacak adımları birlikte atıyoruz. " dedi.

Mahalle sakinleri ve esnaflar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Büyükgöz ve beraberindeki heyete teşekkür etti.