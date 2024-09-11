Huawei, mobil cihaz dünyasında sınırları zorlayan bir yeniliğe imza attı: Dünyanın ilk üçe katlanabilir telefonu, Mate XT Ultimate Design. Huawei'nin bu son teknoloji cihazı, yenilikçi özellikleri ve şık tasarımıyla göz kamaştırıyor. Ancak, bu tür cihazların getirdiği yeni teknolojilerle birlikte, kullanıcıların yaşadığı bazı endişeler de gündeme geliyor.BURSA (İGFA) - Mate XT, sadece tasarımıyla değil, aynı zamanda çoklu ekran deneyimiyle de ön plana çıkıyor. Cihaz, 6,4 inçlik kompakt bir telefon modundan, 7,9 inçlik bir tablet deneyimine ve tam açıldığında 10,2 inçlik bir masaüstü benzeri ekrana dönüşebiliyor. Bu esneklik, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre cihazlarını şekillendirmelerine olanak tanıyor. Ancak, bu kadar yenilikçi bir tasarımın beraberinde getirdiği karmaşık menteşe sistemi ve bükülme direnci gibi unsurlar, uzun vadede nasıl performans göstereceği konusunda soru işaretleri oluşturuyor.

GÜÇLÜ TEKNİK ÖZELLİKLER

Huawei, Mate XT'nin kalbinde güçlü bir işlemci kullanmayı tercih etmiş olabilir. Söylentilere göre, cihaz Kirin 9010 işlemci ile donatılacak. Kamera sistemi ise, fotoğraf tutkunlarını memnun edecek düzeyde. 50 MP ana sensör, 12 MP ultra geniş açı ve 12 MP periskop telefoto lensler ile donatılmış. Ayrıca, cihazın 8 MP ön kamerası da yüksek kaliteli selfieler için ideal.

BÜYÜK PİL, HIZLI ŞARJ

Huawei Mate XT, 5600mAh kapasitesindeki bataryası ile de dikkat çekiyor. Bu batarya, üçe katlanabilir bir cihaz için oldukça büyük ve aynı zamanda dünyanın en ince silikon karbon pili olarak lanse ediliyor. 66W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteğiyle de kullanıcıların şarj konusunda endişelenmesine gerek kalmıyor.

“BU EKRANLARIN UZUN ÖMÜRLÜ OLUP OLMADIĞINDAN EMİN DEĞİLİM “

Katlanabilir ekranların şık bir görünüm sunduğu konusunda hemfikir olan birçok kullanıcı, aynı zamanda bu tür ekranların uzun süreli kullanımda yıpranma ve kopma gibi sorunlarla karşılaşabileceğini düşünüyor. Telefon tamircisi Adem Bey şu yorumlarda bulundu:

"Katlanabilir ekranlar gerçekten çok şık görünüyor, teknoloji harikası resmen. Ama ne yalan söyleyeyim, bu ekranların uzun ömürlü olup olmadığından emin değilim. Ekran filmlerinde kopmalar, yıpranmalar falan yaşanırsa, bu kadar para verip bir de üstüne tamir derdiyle uğraşmak hiç hoş olmaz. İnşallah, bu yeni modelde böyle sorunlar yaşamayız ama önce bir süre kullanıp görmek lazım."