22-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenen dünyanın en büyük demiryolu ulaşım fuarı InnoTrans 2026'da Huawei, küresel demiryolu endüstrisine çok senaryolu akıllı çözümler sunmak üzere tasarlanmış yeni nesil çözümler serisi olan Intelligent RAIL 2.0'ı tanıttı.

PRNewswire / BERLİN (İGFA) - Lansman etkinliği, sektörün geleceğini ele almak üzere, UIC (Uluslararası Demiryolları Birliği) ve UITP (Uluslararası Toplu Taşıma Birliği) gibi sektör kuruluşlarının yanı sıra küresel müşterileri ve ekosistem ortaklarını bir araya getirdi.

UIC'nin Dijital Sistemler ve İnovasyon ile Mali Kontrol ve Proje Operasyonları Direktörü Jean-Michel Evanghelou, FRMCS'nin demiryolu işletmecilerinin sağlam bir dijital altyapı oluşturmaları için atılacak ilk adım olacağını belirtti. Ayrıca, yapay zeka uygulamalarının demiryolu sektörünün temel sistemlerine giderek daha fazla entegre olacağını ve bu durumun yapay zeka uygulamalarının standardizasyonunu her geçen gün daha da önemli hale getireceğini belirtti.

UITP Genel Sekreteri Mohamed Mezghani ve UITP Çok Modlu Ulaşım Bölümü Başkanı Lidia Signor da etkinliğe katıldı. Lidia Signor, 'Küresel Metro Yapay Zeka ve Otomasyonu' başlıklı bir konuşma yaptı ve UITP'nin Çin Metro Birliği (CAMET) ile işbirliği içinde 'Yapay Zeka Odaklı Akıllı Demiryolu Ulaşımı' başlıklı bir araştırma raporu yayınladığını vurguladı. Raporda, yapay zeka çözümlerinin metro inşaatı, işletmesi ve bakımı da dahil olmak üzere çeşitli sistemlerde nasıl uygulandığı ve demiryolu ulaşım sistemlerinin operasyonel verimliliğini ve güvenlik düzeylerini nasıl artırdığı ele alınmaktadır.

Huawei Akıllı Demiryolu İş Birimi Başkanı Raymond Zuo, açılış konuşmasında, insan toplumunun akıllı çağa girmesiyle birlikte, giderek daha fazla paydaşın geleneksel sorunları çözmek amacıyla dijital ve akıllı teknolojileri temel iş süreçlerine entegre etmenin yollarını araştırdığını belirtti. Eğilimlere bakıldığında, altyapı GSM-R'den FRMCS'ye doğru gelişecek, ekipman bakımı durum temelli ve öngörücü bakıma doğru kayacak, yük taşımacılığı, çok modlu taşımacılığı da içeren uçtan uca hizmet odaklı bir lojistik modeline doğru gelişecek, yolcu hizmetleri kesintisiz seyahat deneyimlerine doğru ilerleyecek ve mühendislik inşaatında güvenlik ve operasyonel verimliliği artırmak için dijital ve akıllı teknolojiler giderek daha fazla benimsenecektir.

Huawei, önde gelen küresel müşterileriyle gerçekleştirdiği yenilikçi uygulamalardan yola çıkarak, 'intelligent RAIL' inovasyon stratejisini yaratıcı bir şekilde ortaya koymuştur. Bu strateji, dijital ve akıllı teknolojilerden yararlanarak demiryolu güvenliğini (Güvenilir), verimliliğini (Otomatikleştirilmiş), entegre hizmetlerini (Entegre hizmet) ve uzun vadeli gelişimini (Uzun vadeli) sürekli olarak iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Buna ek olarak, nesiller boyu kilit teknolojileri belirleyen Huawei, bu konferansta 20 senaryo temelli çözümü içeren yeni nesil intelligent RAIL 2.0'ı piyasaya sürdü. Bu çözümler, inşaat, yolcu ve yük taşımacılığı ile tesis ve ekipman bakımı olmak üzere üç temel alana odaklanarak, sektörün uzun süredir devam eden zorluklarını ve sorunlu noktalarını ele almaktadır. Bu senaryo temelli çözümler, Huawei ve iş ortakları tarafından ortaklaşa geliştirilmektedir. Bu süreçte Huawei, iletişim ve dijital platformlara odaklanırken, iş ortakları ise endüstri uygulamalarında uzmanlaşmaktadır; böylece belirli iş senaryolarına dayalı olarak endüstri müşterilerinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış, modüler ve birleştirilebilir çözümler sunulmaktadır.

Bugüne kadar Huawei, dünya çapında 50'den fazla büyük demiryolu müşterisine ve 300'ün üzerinde kentsel demiryolu hattına hizmet vermiş olup, bu hatların toplam uzunluğu 180.000 kilometreden fazladır. Huawei, yalnızca ICT ürünlerinde dünya çapında lider bir tedarikçi olmakla kalmayıp, aynı zamanda akıllı çağda dijital dönüşüm için güvenilir bir ortaktır. Gelecekte Huawei, 'platform + ekosistem' stratejisini uygulamaya devam edecek; küresel müşterileri ve iş ortaklarıyla işbirliği içinde sektör içi iş birliğini derinleştirecek, demiryolu sektöründeki gelişen teknolojik eğilimlere ilişkin içgörüler elde edecek ve en son teknolojilerin demiryolu senaryolarıyla derinlemesine entegrasyonunu teşvik edecektir. Huawei, çözümlerini sürekli olarak geliştirip yenilikler getirerek, küresel demiryolu taşımacılığının daha güvenli, daha verimli ve daha çevreci bir akıllı geleceğe doğru ilerlemesini sağlamayı hedeflemektedir.