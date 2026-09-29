TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Lizbon'da Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı Jose Pedro Aguiar-Branco tarafından törenle karşılandı. Kurtulmuş, Lizbon'da Portekiz Meclis Başkanı Aguiar-Branco ile görüştü

ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki parlamento heyetiyle ziyarette bulunduğu Portekiz'in başkenti Lizbon'da Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı Jose Pedro Aguiar-Branco tarafından resmi törenle karşılandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki parlamento heyetiyle birlikte ziyaret ettiği Portekiz'in başkenti Lizbon'da resmi törenle karşılandı.

Kurtulmuş'un Portekiz Cumhuriyet Meclisi'ne gelişinde, mevkidaşı Jose Pedro Aguiar-Branco tarafından karşılanmasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Kurtulmuş, tören mangasını selamladıktan sonra Aguiar-Branco ile heyetlerini birbirlerine takdim etti.

BAŞ BAŞA VE HEYETLER ARASI GÖRÜŞME

Karşılamanın ardından Kurtulmuş ve Aguiar-Branco, önce baş başa ardından da heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, Türkiye-Portekiz Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, TBMM Katip Üyesi ve Yeni Yol Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ile Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Haldun Koç yer aldı.