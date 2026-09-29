2026 Çin (Guangzhou) Uluslararası Yapı Dekorasyon Fuarı (CBD Fair Guangzhou), Kanton Fuar Kompleksi'nde sona erdi; fuarda, genel piyasa baskılarına rağmen katılımcı sayısı artış gösterdi. Yurtdışından gelen ziyaretçi sayısı, 147 ülke ve bölgeden gelen katılımcılarla birlikte, geçen yıla göre %33,4 artışla 11.473'ü aştı. 2027 edisyonu için hazırlıklar sürüyor.

PRNewswire / GUANGZHOU, Çin (İGFA) - Gayrimenkul odaklı büyüme modelinin yerini, giderek daha fazla yenileme ve iyileştirme faaliyetlerinin şekillendirdiği bir pazara bırakmasıyla birlikte, ev mobilyası ve bina dekorasyon sektörü yeni bir aşamaya giriyor. İhracat politikası desteği ve büyüyen gelişmekte olan pazarlar yeni fırsatlar yaratırken, markaların küreselleşme sürecinin henüz başlangıç aşamasında olması, arz ile tedarik ihtiyaçları arasındaki uyumsuzluklar ve eksik hizmet zincirleri gibi zorluklar da devam etmektedir.

CBD Fuarı Satış Müdürü, Chen Penghan, yenileme, kalite iyileştirmeleri, akıllı inovasyon ve daha geniş kanal geliştirme yoluyla yeni fırsatların araştırılması gerektiğini belirtti.

2027 FOCUS

Bu değişikliklere uyum sağlamak amacıyla, CBD Fair Guangzhou, hem iç hem de dış ticarete hizmet eden entegre bir platforma dönüşüm sürecini hızlandırmaktadır. 2027 edisyonunda, uluslararası rekabet gücü daha yüksek markaları bir araya getirirken, gelişmekte olan pazarlardan alıcıları çekmek ve yıl boyunca süren, tedarik zincirinin tamamını kapsayan ve çok kanallı hizmetleri ile iş eşleştirme faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla 'CBD World-Connect' girişimini daha da ileriye taşıyacak.

2027 Guangzhou CBD Fuarı, 21 sergi salonunu daha yoğunlaşmış üç sektör şeklinde düzenlemeye odaklanacaktır.

INTERIOR sektörü, Çin'in 'İyi Ev' modeli çerçevesinde yenileme ve daha iyi yaşam konularını ele alacak ve metal ürünlerin kişiye özel üretimi, entegre ev çözümleri, kısmi yenileme, yaşlı dostu iyileştirmeler ve yaşam döngüsünün tamamını kapsayan yaşam senaryoları gibi alanları kapsayacaktır. Ayrıca, Çin genelindeki başlıca sanayi kümelerini bir araya getirecektir.

EXTERIOR sektörü, giriş kapıları, pencereler ve ticari projeleri de bünyesine katarken, gölgeleme sistemleri, alüminyum ürünler, ahşap-plastik kompozitler ve entegre konutlar gibi dış mekan kategorilerine de genişleyecektir. Kültürel mirasın restorasyonu, kırsal canlandırma, kültürel turizm ve koruma alanlarında da ele alınacaktır.

MATECH sektörü, akıllı donanım, akıllı ev entegrasyonu ve CMF çözümlerine yeni bir odaklanma ile uluslararası ve Çinli aktörleri daha da bir araya getirecektir. Yurtdışı iş eşleştirme faaliyetleri, fuar süresinin ötesine de uzanacaktır.

Bu girişimler sayesinde, 2027 fuarı, yıl boyunca sektör içi bağlantıları güçlendirirken aynı zamanda hem yurt içi hem de küresel pazarlarda daha fazla fırsat yaratmayı hedeflemektedir.

8-11 Temmuz 2027 tarihleri arasında düzenlenecek olan CBD Fair Guangzhou 2027 fuarına katılarak sektörle bağlantı kurun ve yeni iş fırsatlarını keşfedin.

Daha fazla bilgi için lütfen https://www.cbdfair-gz.com/en adresini ziyaret edin.