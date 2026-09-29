TBMM Başkanı Kurtulmuş, Portekiz'in başkenti Lizbon'da Müslüman toplum temsilcileriyle bir araya geldi.

ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Lizbon Merkezi Camii'ni ziyaret ederek Müslüman toplumun temsilcileriyle görüştü.

Görüşmede TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, Türkiye-Portekiz Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, TBMM Katip Üyesi ve Yeni Yol Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ile Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Haldun Koç da yer aldı.

'LİZBON VE PORTEKİZ MÜSLÜMAN TOPLUMU İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT'

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada sıcak misafirperverlikleri için katılımcılara teşekkür ederek, Lizbon'da böyle büyük bir cami görmenin kendileri için sürpriz olduğunu söyledi. Kurtulmuş, bu durumun Lizbon ve Portekiz Müslüman toplumu için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Batı ülkelerindeki Müslümanların artık bu ülkelerin asli unsurları haline geldiğini belirten Kurtulmuş, Portekiz'de iyi entegre olmuş bir Müslüman toplumu görmenin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. Kurtulmuş, Avrupa'daki Müslüman topluluklar arasındaki iş birliğinin artırılmasının ortak görev olması gerektiğini vurgulayarak, Portekiz, Fransa, Almanya, Hollanda ve İspanya başta olmak üzere tüm Avrupa'da Müslümanların birlik içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliği ve ilgili kurumlarla iyi ilişkiler içinde olunduğunu bildiğini belirten Kurtulmuş, 'Bizim her zaman kapımızın da gönlümüzün de sizlere açık olduğunu ifade etmek isterim' dedi.