Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Anım Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le telefon görüşmesi yaptı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 'Anım Günü' kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'e Anım Günü dolayısıyla tebriklerini iletti ve Azerbaycan'ın bağımsızlığı ile toprak bütünlüğü için hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andı.