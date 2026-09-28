Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Endonezya ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Endonezya'nın uluslararası platformlarda sergilediği dayanışmadan memnuniyet duyduğunu belirterek, bu iş birliğinin sürdürülmesinin iki ülkeye de katkı sağlayacağını ifade etti.

Görüşmede, ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğinin geliştirilmesinin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu doğrultuda çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yu, Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.