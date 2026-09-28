Türkiye'nin İber-Amerika Konferansı'na Ortak Gözlemci olma başvurusu kabul edildi. Türkiye, 4-5 Kasım'da Madrid'de düzenlenecek 30. İber-Amerika Konferansı Zirvesi'ne bu statüyle katılacak.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin İber-Amerika Konferansı'na Ortak Gözlemci olma başvurusu kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre karar, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında gerçekleştirilen İber-Amerika Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda alındı.

Bakanlık, kararın alınmasına katkılarından dolayı başta İber-Amerika Konferansı Dönem Başkanı İspanya olmak üzere tüm üye ülkelere ve İber-Amerika Sekretaryası'na teşekkür etti.

İLK ZİRVE MADRİD'DE

Türkiye, yeni statüsü kapsamında 4-5 Kasım 2026 tarihlerinde İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek 30. İber-Amerika Konferansı Zirvesi'ne Ortak Gözlemci olarak katılacak.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler bölgesine yönelik çok boyutlu politikası çerçevesinde, İber-Amerika Konferansı üyeleriyle mevcut iş birliğini derinleştirmeye devam edeceğini bildirdi.