HUAWEI CONNECT 2025'in ikinci gününde, Huawei Yönetim Kurulu Genel Direktörü ve Huawei Cloud CEO'su Zhang Ping'an, "Tamamen Zekâ: Sektörler için Yapay Zekâ Öncülerini Güçlendirme" başlıklı bir açılış konuşması yaptı. Huawei Cloud'un yapay zekâ hesaplama hizmetleri, temel modeller, somutlaştırılmış AI, AI ajanları ve daha birçok alanda gerçekleştirdiği yenilikleri ve uygulamaları paylaştı.PRNewswire / ŞANGHAY (İGFA) - Yapay zekâ hesaplama hizmetinde sürekli yenilik ile akıllı çağda güçlü bilgi işlem gücünün önü açılıyor.

Bu yıl Huawei Cloud, CloudMatrix384 tarafından desteklenen Yapay Zekâ Hesaplama Hizmetini duyurdu. Huawei CloudMatrix süper düğüm özellikleri 384 karttan 8 bin 192 karta yükseltilecektir. Süper düğümler, 500 bin ila 1 milyon kart üzerinde çalışan hiper ölçekli bir kümeyi destekleyebilir ve böylece akıllı çağda paha biçilmez bir kaynak olan sağlam yapay zekâ hesaplama gücü sağlar. Huawei Cloud, video RAM'i bellekle genişleterek sektörde bir ilki gerçekleştiren Esnek Bellek Hizmeti (EMS) ile yenilikçi bellek depolama çözümünü de duyurdu. Bu, temel modellerdeki çok turlu görüşmelerin gecikme süresini büyük ölçüde azaltarak kullanıcı deneyimini büyük ölçüde iyileştirir.

Huawei Cloud, Çin'in Guizhou, İç Moğolistan ve Anhui bölgelerinde tamamen sıvı soğutmalı yapay zekâ veri merkezleri kurdu. Bu AI veri merkezleri, kabin başına 80 kW ısı yayılımını destekler, güç kullanım verimliliğini (PUE) 1.1'e düşürür ve AI özellikli İşletme ve Bakım sunar. Bu, işletmelerin geleneksel veri merkezlerini yeniden yapılandırmasına veya yenilerini inşa etmesine gerek olmadığı anlamına gelir. Bunun yerine, veri merkezine bağlanmak ve Huawei Cloud üzerinde verimli AI hesaplamasının yanı sıra tam kapsamlı özel AI bulut hizmetlerine erişmek için yalnızca bir çift optik fibere ihtiyaç duyarlar.

Zhang Ping'an, Huawei Cloud'un AI Token Hizmetinin temel teknik karmaşıklığı soyutladığını ve kullanıcılara nihai AI hesaplama sonuçlarını doğrudan sağladığını belirtti. Bu, kullanıcıların çıkarım hesaplama gücünü mümkün olan en verimli şekilde kullanmalarını sağlar. CloudMatrix384 süper düğüm, işlem, bellek ve depolama kaynaklarının tam havuzlanmasını gerçekleştirir, işlem görevlerini, depolama görevlerini ve AI uzman sistemlerini birbirinden ayırır ve seri görevleri dağıtılmış paralel görevlere dönüştürerek sistemin çıkarım performansını büyük ölçüde iyileştirir. Çevrimiçi, yakın hat ve çevrimdışı çıkarım gibi farklı gecikme gereksinimleri olan çıkarım görevlerini içeren senaryolarda CloudMatrix384, kart başına H20'nin 3 ila 4 katı ortalama çıkarım performansı sunar.

Konferansta Zhang Ping'an, CloudMatrix384 tarafından desteklenen AI Token Hizmetinin resmi olarak başlatıldığını duyurdu. Servis, müşterilere üstün performans, hizmet ve kalite sunar.

ZORLUKLARI DOĞRUDAN ELE ALARAK: İŞLETMELERİN KENDİ MODELLERİNİ OLUŞTURMALARINA YARDIMCI OLMAK

Huawei Cloud, sektöre özgü senaryolara odaklanarak Pangu Modellerini geliştirmeye devam ediyor ve müşterileriyle birlikte en acil zorulukları doğrudan ele alarak bu sektörlerde neyin mümkün olduğunu yeniden tanımlıyor. Huawei, yapay zekâ eğitimi ve çıkarımı için en iyi uygulamaları sağlamak üzere openPangu'yu kullanarak geliştiricilerin yapay zekâ bilgi işlem gücünü verimli bir şekilde kullanmasını kolaylaştırıyor. Zhang Ping'an, aynı zamanda Huawei'nin kapalı kaynaklı Pangu Modelini geliştirdiğini belirtti. Huawei, Pangu Modellerine yaptığı yatırımı sürekli olarak artıracak, müşteri gereksinimlerini daha iyi anlamak için sektör senaryolarını sürekli olarak inceleyecek ve müşterilerin kendi sektörlerine özgü modellerini geliştirmelerine destek olacak, böylece sektörler arasında akıllı dönüşümü hızlandıracaktır.

Pangu Modelleri, 30'dan fazla sektörde 500'den fazla senaryoda uygulanmıştır. Devlet hizmetleri, finans, üretim, sağlık hizmetleri, kömür madenciliği, çelik, demiryolları, otonom sürüş ve meteoroloji gibi alanlarda önemli bir rol oynamışlardır.

TERMİNALLERİN ÖTESİNE GEÇMEK: BULUT ÜZERİNDE SONSUZ ZEKÂ EVRİMİNİ MÜMKÜN KILIYOR

Bu yıl Huawei Cloud, daha hafif robotlar gerçekleştirmek için bulut üzerinde karmaşık algoritmalar ve akıllı mantık kullanan CloudRobo Somutlaştırılmış AI Platformu'nu piyasaya sürdü. Buluttaki muazzam bilgi işlem gücü ve gelişmiş yapay zekâ modellerinden yararlanarak, platform robotların çalışmasını daha akıllı hale getirir. Bulut zekâsı, robotları engelleyen sınırlamaları ortadan kaldırarak, onların daha fazla senaryoya uygulanabilir hale getiriyor.

Robotlar ve bulut arasında birleşik, açık ve güvenli bir iletişim kanalı oluşturmak için Huawei Cloud, Robottan Buluta (R2C) Protokolünü piyasaya sürdü. Zhang Ping'an, R2C Protokolünün ilk 20 ortağının resmi olarak protokolde yer aldığını duyurdu.

KUNPENG BULUT HİZMETLERİ: YAZILIM-DONANIM SİNERJİSİ VE AÇIK BİR EKOSİSTEM İLE ENDÜSTRİ İNOVASYONUNU GÜÇLENDİRİYOR

Huawei Cloud'un temel stratejilerinden biri, performans, güvenlik ve güvenilirlik sunan Kunpeng destekli ARM bulut hizmetleri geliştirmektir. Geçtiğimiz yıl, Huawei Cloud üzerindeki Kunpeng hesaplama çekirdeklerinin sayısı 9 milyondan 15 milyona yükselerek yüzde 67'lik bir artış gösterdi. Ayrıca Kunpeng platformu, ana akım yazılımlarla uyumluluğu desteklemek için sürekli olarak geliştirilmiş ve 25.000'den fazla uygulamaya uyarlanmıştır. Kunpeng platformu, Kunpeng Bulut Hizmetlerinin kod dönüştürme, veritabanları, web uygulamaları ve bulut telefonlarının yanı sıra daha da genel bilgi işlem senaryolarına uygulanabilmesi için sağlam bir destek sağlıyor.

GAUSSDB: SÜPER DÜĞÜMLERE VE TAM HAVUZLAMAYA DAYALI VERİMLİ, GÜVENİLİR VERİ TEMELLERİ OLUŞTURUYOR

Genel amaçlı bilgi işlem süper düğümlerine dayanan Huawei Cloud'un GaussDB veritabanları, bilgi işlem, bellek ve depolama kaynaklarının katmanlı havuzlanmasını gerçekleştirir ve aynı anda herhangi bir düğümde çoklu okuma ve çoklu yazma işlemlerine izin vererek, yalnızca birincil düğümün veri okuma / yazma işlemlerini desteklediği geleneksel mimarinin kısıtlamalarından kurtulur. GaussDB veritabanları ayrıca dinamik yük planlamasını destekleyerek eşzamanlı işlemlerin performansını büyük ölçüde artırır. Bilgi işlem süper düğümlerine dayalı olarak konuşlandırılan bir GaussDB kümesi, dakikada 5,4 milyon işlemi işleyebilir ve bu da süper düğüm olmayan kümelere göre 2,9 kat performans artışı anlamına gelir.

TÜM SENARYOLARA GÖRE DAĞITILMIŞ BULUT: YEREL ERİŞİM İLE HER YERDE VE MÜMKÜN OLAN EN İYİ BİLGİ İŞLEM GÜCÜ

Huawei Cloud, CloudOcean, CloudSea, CloudLake ve CloudPond dahil olmak üzere tüm senaryoları kapsayan dağıtılmış bir bulut çözümü oluşturmuştur. Bu, merkezi bölgeleri, sıcak nokta alanlarını ve uç noktaları kapsayarak, müşterilerin işlerinin bulunduğu her yere tutarlı Huawei Cloud deneyimi sunar.

ARACILARI GELİŞTİRMEK VE ÇALIŞTIRMAK İÇİN KULLANIMI KOLAY, ETKİLİ VE AÇIK BİR PLATFORM OLUŞTURMAK

Huawei Cloud, kurumsal düzeyde bir aracı platformu olan Versatile'ı piyasaya sürdü. AI aracılarının geliştirilmesi ve çalıştırılması için kullanımı kolay, etkili ve açık bir platform olarak hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Bu platform sayesinde müşteriler, uygulama senaryolarına uygun AI ajanlarını hızlı bir şekilde geliştirmek için daha donanımlı olacaklar.

Versatile'e dayanarak, kullanıcıların sadece iş tanımı belgelerini ve akış şemalarını hazırlayıp girmeleri yeterlidir. Basit bir onaylamadan sonra, aracı iki adımda oluşturulabilir ve üretim verimliliğini büyük ölçüde artırır.

Huawei Cloud, etkinlikte yapılan açılış konuşmalarına ek olarak, zirve forumları ve yuvarlak masa toplantıları gibi çeşitli gündemleri de beraberinde getirdi. Huawei Cloud ayrıca, müşteriler ve iş ortaklarıyla birlikte çalışarak bulut altyapısı, büyük modeller, veritabanları, yapay zekâ aracıları ve somutlaştırılmış yapay zekâ gibi alanlarda çok çeşitli yenilikçi teknolojiler ve uygulamalar sergileyerek, teknolojinin endüstrilerin dijital ve akıllı dönüşümünü nasıl kolaylaştırabileceğini gösteriyor.