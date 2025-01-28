HSV Hamburg Football School Kumluca, Kemer’de düzenlenen 13. Türkiye Junior Cup turnuvasında, U10 2014-2015 doğumlular kategorisinde namağlup şampiyon oldu.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Kemer Viking Park Otel spor tesislerinde düzenlenen turnuvada HSV Hamburg, grup maçlarında Antalya DSİ’yi 4-0, Kemer’i 3-1, Konya YıldızSpor’u 8-0 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Bolu Ankaspor’u 5-0 yenen HSV Hamburg, finalde Denizlispor’u 4-0 yenerek namağlup şampiyon oldu.

Turnuvada U10 kategorisinde şampiyon olan takım, aynı zamanda iki ödül daha kazandı. Takımın teknik direktörü Levent Zevkliler, ‘En İyi Teknik Direktör’ ödülünü alırken, takımın kalecisi Arda Karakoyunlu, turnuvanın en iyi kalecisi ödülüne layık görüldü.

HSV Hamburg, bu şampiyonluğun yanında geçmiş başarılarıyla da öne çıkıyor. HSV Hamburg Football School Kumluca bünyesinde yetişen İpek Naz Kocacık ve Gül Savcı, Beşiktaş’a transfer oldu. Kocacık, Kadın Milli Takımı’nda yer alıyor. Aynı okulun bir başka oyuncusu olan Semih Torbacı ise HSV Hamburg Almanya U15 takımına seçildi. Ayrıca, başarılı okulun 17 oyuncusu HSV Hamburg Almanya oyuncu havuzuna dahil edildi.

Takımın teknik direktörü Levent Zevkliler, bu başarıları hakkında şunları söyledi: “Doğru ve sistemli çalışmalarımızın, ayrıca TFF standartlarında olan Bey-Kum halısaha tesislerimizdeki azimli ve disiplinli antrenmanlarımızın ödülünü kazanmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin en önemli ve ciddi turnuvaları arasında sayılan 13. Türkiye Junior Cup turnuvasından Kumluca’ya şampiyonluk getirmenin gururunu yaşıyoruz.”

HSV Hamburg, sonraki turnuvaları ve şampiyonlukları için Bey-Kum halısahasında çalışmalarına devam ediyor.