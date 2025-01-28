FIBA Europe Cup son 16 turu K Grubu’nda lider durumda bulunan TOFAŞ Basketbol Takımı, 5. hafta karşılaşmasında Portekiz temsilcisi FC Porto’yu ağırlayacak. Karşılaşma, 29 Ocak Çarşamba günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak.BURSA (İGFA) - 2024-2025 Sezonunda ülkemizi Avrupa kupalarında FIBA Europe Cup’ta temsil eden ve kupada final hedefleyen TOFAŞ, 2. tur K Grubu 5. haftasında evinde Portekiz temsilcisi FC Porto ile karşı karşıya geliyor.

Şampiyonanın son 16 ayağında geçen hafta Maroussi Basketball Club deplasmanında aldığı galibiyetle son 2 haftaya lider giren Bursa ekibi, taraftarı önünde Porto’yu yenmesi halinde son hafta öncesinde çeyrek finali garantileyecek.

Mavi Yeşillilerde bu önemli mücadele öncesi eksik oyuncu bulunmazken, rakip FC Porto ise K Grubu’nda 1 galibiyet-3 mağlubiyetle son sırada yer alıyor. İki takım arasında Portekiz’de oynanan mücadeleyi de TOFAŞ Basketbol Takımı deplasmanda 87-95’lik skorla kazanmıştı.

29 Ocak Çarşamba günü saat 20.00’de Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma Tivibu Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.

Mücadeleyi Sırbistan’dan Aleksandar Glisic; Ukrayna’dan Sergii Zashchuk ve Gürcistan’dan Kirile Tvauri hakem üçlüsü yönetecek.