Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan HSK kararlarıyla adli ve idari yargıda yükselmeler yer aldı. Yargıdaki rotasyonu güçlendirerek adaletin etkinliğini artırmayı hedefleyen karar kapsamında Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlerde kritik atamalar oldu. Listede isimlerini göremeyenlerin 30 gün içerisinde itiraz süresi bulunuyor.

ANKARA (İGFA) - Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 31 Ağustos 2025 itibarıyla yükselme sürelerini tamamlayan yüzlerce hâkim ve savcının terfi, yükselme ve görev değişikliğini içeren 27 sayfalık kararnameyi bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.

Karar, adalet mekanizmasının işleyişini doğrudan etkileyecek kritik atamaları kapsadı.

Adli Yargıda Cumhuriyet başsavcıları, savcılar ve hâkimlerin 2. derece münhal kadrolara yükselmeleri yer alırken, idari yargı da hâkimlerin derecelerinde terfi ve görev yeri değişiklikleri yer aldı.

Yüzlerce yargı mensubunun kariyerinde dönüm noktası; liyakat ve tecrübe bazlı yükselmeler bu listede yer alırken, HSK, listede isim görmeyen hâkim ve savcıların 30 gün içinde yazılı itiraz hakkını kullanabileceğini duyurdu.

Söz konusu 27 sayfalık dev atama kararnamesine ulaşmak için tıklayabilirsiniz