İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın 'İzmir'i birlikte yönetme' vizyonuyla hayata geçirilen Yurttaş Akademisi - Kent Denetçileri Programı başladı. Avrupa Birliği destekli projede 17 kent denetçisi ilk etapta dört ilçede çevre gözlemleri yapacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kenti yurttaşlarla birlikte yönetmek amacıyla Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi daha hayata geçirdi. Yurttaş Akademisi - Kent Denetçileri Programı, AB Projesi IMPETUS kapsamında Avrupa genelinde başvuran 509 girişim arasından seçilen 20 projeden biri oldu. Türkiye'den kabul edilen tek büyükşehir belediyesi İzmir oldu.

İzQ Girişimcilik Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, projenin yalnızca bir denetim modeli değil, yeni bir demokrasi biçimi olduğunun altını çizdi. 'Bu proje, artık kent yönetiminin sadece kurumların işi olmadığını, yurttaşların da karar süreçlerinin doğrudan bir parçası olacağını ilan ediyor. Bilimi, katılımcılığı, şeffaflığı ve ortak aklı bir araya getiren yeni bir İzmir modeli oluşturuyoruz' dedi.

'İZMİR'İ BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ'

Başkan Tugay, 2 bin 911 başvuru arasından noter huzurunda belirlenen 17 kent denetçisinin 5 günlük teorik eğitimin ardından Konak, Karşıyaka, Balçova ve Buca ilçelerinde sahaya çıkarak çevre ve yaşam kalitesi gözlemleri yapacaklarını belirtti.

'İzmir'de artık kararlar hislerle değil, verilerle alınacak. Yurttaşlarımız yalnızca hizmet alan değil, yönetişimin doğrudan paydaşı olacak. Çünkü biz biliyoruz ki, yurttaş ne kadar katılırsa, kent o kadar gelişir' ifadelerini kullandı.

Tugay, programın aynı zamanda İzmir'in dayanışma kültürünü güçlendireceğini vurgulayarak, 'Bir sokakta çöp konteyneri taşmışsa, bir park karanlıktaysa ya da hava kirlenmişse çözümü başlatan İzmirli olacak. Bu, bir belediye projesinden öte yeni bir yurttaşlık kültürüdür.' dedi.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Program hakkında bilgi veren İzmir Planlama Ajansı Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, Türkiye'de bir benzeri bulunmayan bu modelin zamanla gönüllülük ağına dönüşeceğini belirtti. 'Bu yalnızca bir denetleme değil, bir kültür inşası. Katılımcılar bakmakla görmek arasındaki farkı sahada deneyimleyecek' dedi.

Fikir ekibi adına sunum yapan Dr. Pelin Özden, program kapsamında İzmir Zabıtası tarafından en çok çevre cezası kesilen dört ilçede belirlenen beş kamusal alanda haritalandırma çalışmaları yürütüldüğünü aktardı.

Teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından kent denetçileri, Kültürpark, Hasanağa Bahçesi, Kordon, Kent Ormanı ve Bostanlı Sahili gibi pilot alanlarda incelemelerde bulunacak. İzmir Planlama Ajansı koordinasyonunda Zabıta, Çevre Koruma, Sağlık İşleri, Bilgi İşlem ve Halkla İlişkiler dairelerinin iş birliğiyle yürütülecek çalışma; çevre kirliliği, yeşil alanların korunması ve kentsel hijyen konularında veri toplanmasını sağlayacak.

Kent Denetçileri Programı, kaçak yapılaşmayla mücadeleden iklim değişikliğiyle farkındalık yaratmaya kadar pek çok alanda toplumsal katkı hedefliyor. Program, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Sağlıklı Kent İzmir vizyonu doğrultusunda, aşağıdan yukarıya katılımı güçlendiren yenilikçi bir yönetim anlayışını temsil ediyor.

Başkan Tugay konuşmasını, 'İzmir'in geleceği bir kişinin kararlarında değil, milyonlarca İzmirlinin ortak iradesindedir. Biz bu iradeyi büyütmek için buradayız. İzmir'i birlikte yöneteceğiz, geleceğini birlikte inşa edeceğiz' sözleriyle tamamladı.